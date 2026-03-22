Hagyományteremtő szándékkal rendeztek tűzoltóautós felvonulást szombaton a Szegedhez tartozó Kiskundorozsmán. A rendezvényen összesen öt önkéntes – a subasai, tiszaszigeti, ruzsai, mórahalmi, ásotthalmi – egyesület, illetve a szegedi hivatásos egység is képviseltette magát.

A járművek a sziksóstói buszfordulónál sorakoztak fel szombaton délelőtt, majd 11 óra körül elindultak és a Sziksósi úton haladtak Kiskundorozsma irányába. Oda, ahol korábban egy féltve őrzött Ikarus 30-asra bukkantunk. A felvonulást hagyományteremtő jelleggel hívták életre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az önkéntes, valamint a hivatásos tűzoltók munkájára.

A menetben, amelyet a szegedi rendőrök biztosítottak, több érdekes és izgalmas jármű is feltűnt. Látható volt például egy Škoda-LIAZ vízszállító, egy Magirus-Deutz teherautó, egy Styer darus tűzoltóautó, valamint egy DAF 1300-as típusú tűzoltóautó. Utóbbi igazi ritkaság, hiszen nemcsak hazánkban, de Európában is már kevés van ebből a típusból (lásd a keretest).

DAF 1300 Turbo tűzoltóautó A DAF 1300 Turbo a ’80-as és ’90-es évek egyik legnépszerűbb tűzoltóautója volt Nyugat-Európában, különösen Hollandiában és Németországban. Erős, 5,7 literes turbódízel motorja 160–180 lóerőt adott le, ami akkoriban kifejezetten erősnek számított. A tűzoltók azért kedvelték, mert megbízhatóan indult, jól gyorsult és terhelten is stabil maradt. A típusra többféle felépítményt szereltek, például Rosenbauer vagy Ziegler gyártmányút, így gyorsbeavatkozóként, vízszállítóként és városi fecskendőként is szolgált. A legtöbb változat 1000–2000 liter vizet vitt magával, és erős szivattyúval dolgozott. A DAF 1300 Turbo könnyen kezelhető, fordulékony jármű volt, ezért városi környezetben különösen jól teljesített. A holland tűzoltóság jellegzetes piros-fehér csíkozása ezen a típuson jelent meg először. Ma már sok példány veteránként él tovább, múzeumokban vagy önkéntes egyesületeknél. Masszív felépítése miatt még 30–40 évesen is meglepően jó állapotban találni belőle működő darabokat. A magyar rendszámos, tiszaszigeti példány itt tekinthető meg.

A rendezvény szervezői úgy döntöttek, hogy jövőre is sort kerítenek a találkozóra. Azt ígérik, hogy jövőre már technikai bemutatót is szerveznek a nagy igényekre való tekintettel.