Két autó ütközött a 86-os főút, Egyházasrádóc határában néhány napja, de szerencsére senki nem sérült meg. Az egyik jármű egy Lada Niva volt, amit a tűzoltók megpróbáltak gyorsan rendbe hozni, de túlságosan finomkodtak.

Ha valaki azt gondolja, csak városi legenda a régi technika kalapáccsal javítása, akkor nézze meg a 112 Press felvételét és hallgassa meg a hasznos tanácsot a kalapács fogásáról. A művelet sikeres volt, a Lada a saját kerekein hagyhatta el a baleseti helyszínt.

Van, amikor oda kell…csapni rendesen.

 

A magyar ladás kivette a tűzoltó kezéből a kalapácsot, és megszületett az év aranyköpése 1
