Az orosz autógyártás lehangoló minőségéről már került fel pár érdekes felvétel, fotó az elmúlt 10-15 évben. Főleg az ősi UAZ 2206 összeszerelése volt annyira pocsék, hogy már a videókról ordítottak a hibái.

Ez a videó még 2015-ben készült, jól láthatóak az elnagyolt részletek.

Főleg az újabb típusú Ladákkal kapcsolatban viszont nem merültek fel ilyen kritikák, a Renault felügyelete alatt sokat lépett előre a márka. A történelem viszont közbe szólt, az orosz-ukrán háború nyomán a francia gyártó kiszállt, 2022-ben szimbolikus összegért, mindössze egyetlen rubelért, átszámítva kevesebb mint öt forintért vásárolta meg a Renault 68 százalékos részesedését a Ladát gyártó AvtoVAZ-ban a NAMI orosz autóipari kutatóintézet – adta hírül a Reuters.

Ennek eredménye, hogy a Niva is maradt a palettán, az aggastyánnak számító modell kisebb ráncfelvarrással Lada Niva Sportként próbál vevőket szerezni. Helyi híroldalak szerint viszont problémák akadnak a minőséggel: a Moszkvai Autószalonon bemutatott, 1,7 millió rubelt (kb. 6-7 millió forint) kóstáló autón rozsdafoltok és olajszivárgás nyomai éktelenkedtek.

A Mash stábja tüzetesen átvizsgálta a Lada Niva Sportot, és benéztek a karosszéria alá is. Az eredmények elkeserítők volt: az autó úgy nézett ki, mintha már évek óta járta volna a tundrát.

Rozsdás csavarok és féltengelyek, lyukas differenciálmű, olajtócsa az autó alatt, ferdén álló ajtók – mindez az összeszerelés minőségének és az átadás előtti felkészítésnek a súlyos hiányosságairól árulkodott.

Amikor a márka képviselője meglátta a kamerás stábot, inkább nem várta meg a kérdéseket, és eltűnt a képből. Az eset a közösségi médiában és a szakmai csoportokban hatalmas felháborodást keltett.