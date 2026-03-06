Sok magyar településen találkozni az út szélén álló, lemezből kivágott „rendőrökkel”. Ezek a figurák általában sebességmérővel együtt jelennek meg, és első pillantásra úgy néznek ki, mintha valódi mérést végeznének. A céljuk egyszerű: rávenni az autósokat, hogy lassítsanak.

A módszer régóta ismert, és sok helyen működik is – legalábbis addig, amíg a rendszeresen arra közlekedő sofőrök rá nem jönnek, hogy csak egy báburól van szó. Ha valaki nap mint nap ugyanazon az úton jár, könnyen megszokja, hogy a „rendőr” valójában csak egy kivágott figura. Ilyenkor a kezdeti óvatosság hamar eltűnik, a gázpedál pedig újra mélyebbre kerül.

Igaz, hogy csak egy “vicces” videó kedvéért (legalábbis egyelőre) most csavartak egyet a történeten egyenruhásaink. A kamurendőr mögé egy valódi rendőr állt be, valódi traffipaxszal.

Innentől érdemes jobban figyelni az ilyen díszletek környékén, hiszen simán előfordulhat a videón látható megoldás élesben is debütál.

A módszer ugyan trükkösnek tűnhet, de valójában pontosan arra mutat rá, miért működnek ezek a bábuk: a figyelmeztetés csak addig hatásos, amíg komolyan vesszük. Ha a sofőrök megszokják, hogy a rendőr csak kartonból van, a lassítási reflex is eltűnik.