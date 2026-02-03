Teljesen átlagos napra készültek a közlekedési rendőrök a lengyelországi Tarnów városában, ahol január 29-én traffipaxszal vadásztak a gyorshajtókra. Egészen addig rendben is zajlott a razzia, amíg egy első blikkre hétköznapi személyautóval szemmel is láthatóan át nem lépték a sebességhatárt.

Kiderült, hogy a gyorshajtáson kapott autó valójában egy civil szolgálati kocsi, aminek a volánja mögött szintén egy rendőr ült.

Mivel nem használta a megkülönböztető fény- és hangjelzéseket, az esetnek következményei lesznek. Helyi beszámolók alapján a gyorshajtás mellett amiatt is bajba került, hogy nem állt meg azonnal – írja az Auto Świat a helyi hatóságok közleményére támaszkodva.

A vezetői engedélyét három hónapra máris bevonták, ami – a Lengyelországban hatályos jogszabályok értelmében – azt jelenti, hogy legalább 50 km/órával hajtott gyorsabban a megengedett sebességnél. Az ügyben keletkezett iratokat már továbbították a bíróságnak, ahol a száguldó egyenruhásnak büntetőfeljelentést követően kell majd felelnie.

„Fontos hangsúlyoznunk, hogy a felelősségét kizáró törvényi körülmények hiányában a rendőrökre ugyanolyan feltételek mellett kötelesek betartani a törvényt, mint akármelyik állampolgár” – közölte a történtekkel kapcsolatban a városi rendőrkapitányság.

Lengyelországban már nem először fordul elő, hogy gyorshajtáson érnek egy rendőrt. A korábbi esetben – amiről a Vezess itt számolt be – egy rendőrfőnököt csíptek meg, aki előtte közlekedésbiztonsági témában tartott előadásokat: