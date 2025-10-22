Lengyelországban elbocsátották a posztjáról a tarnówi közlekedési rendőrség vezetőjét, Sebastian Bąk felügyelőhelyettest, miután a saját beosztottai érték gyorshajtáson – számolt be a történtekről az Auto Świat.

Szeptember végén történt az eset: lakott területen belül vezetett egy fekete Audit vezetett, amivel jelentősen – úgy tudni, 51 km/órával – túllépte a megengedett maximális sebességet. Hetekig mégsem volt semmi fejlemény az ügyben, ugyanis a hatóságok el akarták kerülni, hogy bárkit is elfogultsággal vádoljanak.

Bár a szabálysértés elkövetésekor intézkedő rendőrök elfelejtették bekapcsolni a kameráikat – ami még következményekkel járhat –, jegyzőkönyvbe vették a gyorshajtást. Később a dokumentumokat a krakkói tartományi főkapitányságnak továbbították. Végül október 17-én döntöttek Bąk menesztéséről, de a(z immáron korábbi) felügyelőhelyettes nem úszta meg ennyivel:

1500 zlotys, átszámítva csaknem 140 ezer forintos pénzbüntetést szabtak ki rá,

kapott 13 büntetőpontot,

továbbá három hónapra bevonták a vezetői engedélyét.

A kialakult helyzet pikantériáját az adja, hogy amíg Bąk a rendőrség szolgálatában állt, a közlekedésbiztonsági kampányok meghatározó alakjaként is tevékenykedett, több előadást tartott fiataloknak is.

Mint az a Vezess korábbi cikke nyomán kiderül, nem ő volt az első rendőr, aki rossz útra tévedt: