Az üzenet első ránézésre teljesen hivatalosnak tűnhet, valójában azonban átverésről van szó – figyelmeztet a rendőrség.

A csalók azzal próbálnak nyomást gyakorolni az emberekre, hogy az SMS-ben arról tájékoztatják a címzettet: közlekedési jogsértést követett el, és három napja van befizetni a bírságot egy megadott linken keresztül. Az üzenet azt is sugallja, hogy ha ez nem történik meg időben, végrehajtási eljárás indulhat.

A sürgetés a trükk egyik kulcsa

A csalók arra építenek, hogy az emberek megijednek a határidőtől és a lehetséges következményektől, ezért gondolkodás nélkül rákattintanak a linkre.

A valóság azonban egészen más. A hatóságok nem küldenek ilyen jellegű bírságértesítést SMS-ben, és pláne nem kérnek befizetést egy ismeretlen linken keresztül. A közlekedési jogsértésekről szóló határozatokat hivatalosan postai úton, tértivevényes levélben, vagy elektronikusan az ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül küldik ki.

Ha tehát ilyen üzenet érkezik a telefonodra, a legjobb, amit tehetsz:

ne válaszolj rá,

ne kattints a benne lévő linkre,

és lehetőleg töröld az üzenetet.

A linkek mögött gyakran hamis weboldalak állnak, amelyek megtévesztésig hasonlíthatnak egy hivatalos felületre. Ha valaki itt megadja az adatait – például bankkártyaszámot vagy személyes információkat –, azok könnyen csalók kezébe kerülhetnek.

Érdemes tehát mindig egy pillanatra megállni, mielőtt egy ilyen üzenetre reagálnánk. Az online csalásoknál gyakran egyetlen figyelmetlen kattintás is elég, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a személyes vagy akár pénzügyi adatainkhoz.