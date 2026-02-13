Bár a techóriások gőzerővel próbálják lenyomni a torkunkon a mesterséges intelligenciát, sokakat ez hidegen hagy. Sajnos azonban az MI megtalálta a maga „közönségét”: a jelentések szerint a csalók csaptak le rá.

A Michigani Állami Rendőrség tájékoztatása szerint egy helyi lakos nemrégiben WhatsApp-üzenetet kapott, amelyhez egy riasztó videót is csatoltak. A felvételen látszólag a férfi saját kocsibeállója és pickupja szerepelt, amelyet éppen „több személy” vett ostrom alá.

Bár a részletek homályosak, a hatóságok közlése szerint a banda a videón látszólag épp a jármű gumiabroncsait hasogatta ki. A felvétel küldője ezután 500 dollárt követelt, amiért cserébe – feltételezhetően – leállították volna a „rongálást”.

Valami azonban gyanús volt, és a kiszemelt áldozatban felmerült, hogy a videó mesterséges intelligencia segítségével készülhetett. Így nem utalt pénzt, helyette azonnal értesítette a rendőrséget.

A kiérkező járőrök átvizsgálták a környéket, de „semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy bárki is járt volna a helyszínen”. Az autót is tüzetesen átvizsgálták, de sérülésnek nyomát sem lelték. Mindezek alapján a rendőrség úgy véli, az eset egy „manipulált vagy MI által generált tartalommal elkövetett csalási kísérlet volt, melynek célja az áldozatok megfélemlítése és pénz kicsikarása”.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a hasonló üzeneteket jelentsék a rendőrségen, továbbá „ne küldjenek pénzt, ne kattintsanak linkekre, és ne válaszoljanak kéretlen üzenetekre”.