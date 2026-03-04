tegyük a szívünkre a kezünket: minden igazi autóőrültnek fáj leadni a bontóba egy-egy rozsdásodó szerelemgyereket, vagy megválni egy fészerben őrizgetett ikonikus karosszériaelemtől. De mi lenne, ha azt mondanám, hogy a kidobásra ítélt Lada-orr, a Trabant feneke vagy a megrogyott BMW gépteteje kaphat egy második, füstös életet?

A “Carbecue” – azaz az autóból vagy autóalkatrészből épített BBQ smoker – az egyik legkeményebb kerti őrület a nagyvilágban. Erre épült már profi vállalkozás, ami csillogó, krómozott, tényleg étterembe illő felszereltségű, és kivitelezésű grilleket készített klasszikus autók felhasználásával.

A díjnyertes oldalasokat egy komplett, átalakított Volkswagen Bogárban sütik. A felnyitható csomagtér (ami ugye a Bogárnál elöl van) rejti a rácsokat, a füst pedig az utastérből kialakított kéményen távozik.

Természetesen ebből is van kelet-európai verzió! Igen hol máshol, mint Romániában készített egy eszes ezermester autós grillt, stílusosan a kellően hosszú, tágas BMW 3-as széria (E46) orrából.