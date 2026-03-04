Több mint négymillió autó fut a hazai utakon, és ennek a bődületes állománynak a java egyszerű közlekedési eszköz. A mindennapok igáslovai, amelyekkel kapcsolatban a legtöbb olvasói kérdést kapjuk: mi a legjobb családi autó kétmillió forintért? Egy ilyen kérdésre felelős újságíró, szakértő nem mondhatja azt, hogy egy 25 éves BMW, vagy veterán Volvo.

Pedig ha a szívünkre hallgatunk akad pár olyan vétel ebben az ársávban is, amiből jó ha 1-2 darab akad ma a használt autók piacán, mi mégis szívesen betolnánk a garázsba. Szétnéztünk tehát, és szerintünk ezek az autók most a legmenőbb, legérdekesebb darabok kétmillió forintos maximális vételárért.

A Volvo ahogy a mesékből ismerjük

A svéd-kínai márka ma már a hűvös, high-tech, bunkernak beillő, műtőkre hajazó belsejű elektromos típusok felé kacsintgat. Van még bőven ajánlatuk a régi világból, ilyen az XC60 is, de ha valaki azt az otthonos, svéd, nyugodt, bájos hangulatot keresi, ami mentén ezek az autók felbukkantak filmekben, videókban, akkor egy 200-ast kell beszereznie. Jó hír, hogy pont akad egy eladó 244 Dl 1977-ből, működőképes állapotban, igaz műszaki engedély nélkül.

Ez még igazi három kockából rajzolt szedán volt, hátsókerék hajtással, és esetünkben egy 2,1 literes benzines motorral, valamint négysebességes manuális váltóval. Nem gyors, de ahogy a hosszú motorháztető hullámzik az úton 80 km/óránál, az felér egy meditációs szeánsszal.

A Volvo 240-et 1974 augusztusában mutatták be, mint a népszerű 140-es sorozat logikus folytatását és fejlesztését. A modell számos új, innovatív műszaki megoldást kínált, különösen a biztonság terén, amely akkoriban kimagaslónak számított.

Ahogyan a 140-es sorozatot, úgy a 240-et is kínálták egy fényűzőbb változatban, amely hathengeres motorral, 260 néven jelent meg. Emellett a kombi, a Volvo „specialitása”, is elérhető volt. A Volvo 245 szinte a kombi autók szinonimájává vált, egy olyan sokoldalú járművé, amely szinte bármit elnyelt 1200–2150 literes rakterével.

BMW 5-széria (E39)

Most jött el az idő, amikor be kell szerezni a lehetetlen BMW-t. A tényleg karbantartott, nem mókolt, kókányolt E39-est, lehetőleg sorhatos motorral. Van még belőle eladó darab bőven, de ezekben az években hullik a férgese, 3-4 év múlva csak a jobb darabok maradnak, fájdalmas áron. Ez pedig klasszikus lesz, mert minden adott benne ahhoz hogy vérbeli hobbiautó legyen, a Cobra 11-en felnőtt generáció idős korára akar majd egy-egy ilyet a hétvégi túrákhoz.

2000 000 forint környékén pedig már lehet nézelődni: az 1995 és 2004 között gyártott 5-ös sorozat a német autógyártás egyik csúcspontja. Ennek még akkor is sok pénzt tud elvinni a karbantartása, javítása, ha a kiindulási alap kiváló állapotú és nem igényel lakatolást sem, de akár a szedán, akár a Touring nagyon sokat is ad cserébe.

34 fotó

Elődjében a földgázas vagy benzines 518 volt a négyhengeres kakukktojás, itt az 520d az egyetlen motor, amely nem soros hatos vagy V-nyolcas. Mindegyik motor szelepvezérlése láncos.

A 24 szelepes benzinesek változó szelepvezérlése, a kettős VANOS (VAriable NOckenwellen Spreizung) nem szokott gondot okozni.

Az E39 korszakába esett a TDS dízel leváltása közös nyomócsöves motorokkal, 2000-től. Érdemes a simán d-vel (520d, 525d, 530d) jelölt modernebb motorokat keresni, ezek jobban elviselik a dízelhez nem elég kíméletes tulajt, mint a hengerfejhibára érzékenyebb régi.

Toyota Celica (7. generáció)

Vérbeli japán sportos kupé. Nyilván a bukólámpás ötödik generáció csábít időutazásra, de ezek már tényleg nehezen fenntarthatók, és kétmillió körül már akad az alkatrész ellátás tekintetében bíztatóbb hetedik generációból.

5 fotó

A Toyota Celica utolsó generációja 143 és 192 lóerős, benzines négyhengeressel készült, a gyengébb 143 lóerős sima VVTi 1,8-as javallott, a szelepemelést is módosító, kihegyezettebb VVTLi-vel több lehet a baj.

Az autó egyensúlya, gázelvételre lelkesen megmoccanó fara, a kormányzás pontossága, a precíz váltó és a huzalos fojtószelep-mozgatással azonnali gázreakció adja ki az élményt. Nem a nyers menetteljesítmények a kiemelkedőek, mert a sima 1,8-as Celica 8,7 mp alatt gyorsul 100-ra és 205-öt megy a gyári adatok szerint. A TS 7,4 másodperces eredményében és 225 km/órás végsebességében is inkább a hangulat a jó, ahogy a vezérlés átáll, mélyebbre nyitnak a szívószelepek, a motortérben elszabadul egy tigris és pillanatok alatt 8000-en áll a fordulatszámmérő.