Gyönyörű és igazán érdekes autót küldött be olvasónk átvizsgálásra a Vezess Értékbecslőbe. Az 1995 és 2004 között gyártott 5-ös sorozat egyik csúcsmodelljéről van szó, ráadásul egy igen kései autóról: egy 2003-as évjáratú , M62B35TU motorkódú négyajtóst mutatunk be használt autóként, tehát egy 535i-t. Ennyire jó állapotban az E39-es BMW 535i csodálatra méltó limuzin, de a sorhatok felett következő motorral jelentős kiadások adódhatnak vele.

Ez is BMW, ráadásul a legnemesebbek egyike. Ennek még akkor is sok pénzt tud elvinni a karbantartása és javítása, de nagyon sokat is ad cserébe. Joggal írta egy kolléga a V8-as 5-ösről, lehet, hogy a pénz nem boldogít, de egy nyolchengeres 5-ös BMW igen.

Ha olvasnál még az E39-es BMW-ről, az 1995-2004 közötti 5-ösről, itt találod használtautó-bemutatónkat. Ide kattintva pedig a Vezess Értékbecslő többi epizódját nézhetitek meg. Honda Jazz, Hyundai i30, Kia Cee’d, Opel Astra G. Toyota Corolla E12 és félmilliós Audi A8 4,2 vagy makulátlan Subaru Legacy is járt nálunk, nagyon sok más autó mellett.