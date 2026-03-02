A BMW egyik amerikai oldalán véletlenül nyilvánosságra kerültek a 2027-es modellévre szánt újdonságok nevei és néhány részlet is velük kapcsolatban. És ha a lista valódi – márpedig minden jel erre utal, állítja a Motor1 –, akkor Münchenben igazán erős időszak következik.

A bajorok korábban megígérték, hogy 2026 végéig mintegy 40 új modellt dobnak piacra a Neue Klasse korszak jegyében, az élén az új, Debrecenben készülő iX3-mal. Most pedig úgy tűnik, már láthatjuk is, mivel készülnek 2027-re.

Jön az összkerekes M2?

Az egyik legizgalmasabb név a listán kétségtelenül a BMW M2 xDrive. A BMW eddig az M2-t hagyta meg az utolsó „igazi”, kizárólag hátsókerekes M-modellnek, de 2027-ben ez megváltozni látszik.

Az összkerékhajtás érkezése régóta pletyka volt, most viszont gyakorlatilag megerősítést nyert. Jó eséllyel automata váltóval társítják majd, ahogy az M3 és M4 xDrive esetében is. A puristák azonban fellélegezhetnek: a hagyományos, hátsókerekes, kézi váltós M2 továbbra is marad a kínálatban.

Új M350 xDrive

A 3-as BMW mindig is kulcsmodell volt, és úgy tűnik, 2027-ben új fejezet kezdődik nála. A listán szerepel az M350 xDrive, amely az eddigi M340i xDrive utódja lehet. Vagyis jön az új generációs 3-as, friss M Performance változattal. Érdekesség, hogy míg a jelenlegi M340i elérhető hátsókerék-hajtással is, az utód esetében ez már nem biztos. Könnyen lehet, hogy az M350 kizárólag xDrive-val érkezik ‒ legalábbis az Egyesült Államok piacára.

iX3, iX4 és iX5 – elektromos offenzíva minden szinten

Az új iX3 három változatban tűnt fel:

40 sDrive (hátsókerék-hajtás)

40 xDrive

50 xDrive

Ez jól mutatja, hogy a BMW nem csak egyféle elektromos SUV-ban gondolkodik, hanem széles palettát épít.

A listán szerepel az első iX4 is, 40 és 50 xDrive kivitelben. A kupés tetővonalú SUV várhatóan még idén bemutatkozik, és az iX3 sportosabb alternatívája lesz – cserébe valamivel szűkebb hátsó fejtérrel és kisebb csomagtartóval.

Feljebb lépve a ranglétrán ott az új generációs X5, amely továbbra is kínál majd hátsókerekes 40 sDrive alapverziót – ami manapság már-már kuriózum. Emellett érkezik az elektromos iX5 60 xDrive is, ami egyértelműen jelzi: a BMW a luxus-SUV szegmensben is komolyan veszi az elektrifikációt.

7-es: marad a V8, búcsú a V12-től

A BMW 7-es sorozat frissített változata egyelőre hivatalosan még nem mutatkozott be, de a neve már felbukkant a rendszerben. Bár a 760i nem szerepel a listán, a V8-as motor nem tűnik el. Sőt, érkezhet egy új, M Performance jelzésű M760.

A V12-es visszatérésére viszont szinte semmi esély – az a kiváltság marad a Rolls-Royce modelleké.

Szomorú búcsú

A kiszivárgott listán nem szerepel a Z4 és a 8-as sorozat, ami nem meglepő: mindkét modell pályafutása a végéhez közeledik. A BMW tehát átrendezi a kínálatát, és a hangsúlyt egyértelműen az elektromos és nagy volumenű modellekre helyezi. És ez még csak a kezdet.

A szivárgás alapján a BMW menetrendje igencsak feszes. A következő generációs X7 várhatóan jövőre mutatkozik be 2028-as modellként, és abból is készül majd elektromos verzió. Új X6 is jön, természetesen villanyos kivitelben is. Sőt, egyes pletykák szerint készül egy kemény terepre szánt, robusztus X modell is, amely a Land Rover Defender és a Mercedes G-osztály ellenfele lehet – V8-as és elektromos hajtással egyaránt. Ez azonban inkább az évtized végére várható.

Addig viszont 2027 végéig megérkezhetnek az első tisztán elektromos M-modellek is, köztük az új M3 és az X3 M villanyos változata.

Ritka, hogy egy ekkora gyártó saját maga szivárogtat ki ennyi információt. A BMW most megtette – persze csak véletlenül, vagy ki tudja…