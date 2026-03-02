Az első tavaszi napsugarak sokak számára a jó idő érkezését jelentik, ám a közutakon kockázatot is hordoznak. Az alacsonyan járó nap könnyen elvakíthatja a járművezetőket, és akár egy pillanatnyi figyelemkiesés is elegendő lehet a bajhoz.

A nógrádi rendőrség által közzétett felvételen egy idős férfi elektromos rollerrel közlekedik, amikor – vélhetően a vakító napfény miatt – nem veszi észre a leeresztett sorompót, és nekiütközik.

a videó a hirdetés után indul

Az eset Bátonyterenyén történt február 25-én. A 73 éves rolleres az ütközés következtében elesett és könnyebb sérüléseket szenvedett. A sorompó jól látható helyen volt, ám az alacsonyan járó nap éppen a rolleres szemébe sütött, jelentősen rontva a látási viszonyokat.

A tavaszi időszakban különösen jellemző, hogy a nap alacsony szögben világítja meg az úttestet, főként a reggeli és késő délutáni órákban. Ilyenkor a járművezetők látómezejébe közvetlenül bevilágító fény csökkenti a kontrasztérzékelést, elnyeli a jelzések körvonalait, és gyakorlatilag „eltüntetheti” a forgalomtechnikai eszközöket. Ez nemcsak az autósokra, hanem a kerékpárosokra, a rolleresekre és a gyalogosokra is fokozott kockázatot jelent.

A rendőrség hangsúlyozza: ilyen körülmények között elengedhetetlen a fokozott óvatosság. Érdemes napellenzőt használni, megfelelő UV-szűrős napszemüveget viselni, és szükség esetén lassítani vagy akár megállni. Egy másodpercnyi döntés is különbséget jelenthet aközött, hogy valaki sérülés nélkül hazaér vagy közlekedési baleset részese lesz.

Az eset szerencsére nem végződött súlyos következményekkel, ám jól mutatja, hogy a technikai eszközök – például az elektromos rollerek – használata sem mentesít a körültekintő közlekedés alól. A jó idő nem egyenlő a biztonságos közlekedési feltételekkel. A látási viszonyok romlása alattomos veszélyforrás, amelyre minden közlekedőnek tudatosan fel kell készülnie ‒ írta a Nool.hu.