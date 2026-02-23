Az Aston Martin a 2021-es szezonban indította el gyári csapatát a Forma-1-ben, és ugyanettől az évtől a Mercedes-AMG mellett biztonsági és orvosi autót is adtak a száguldó cirkusznak egészen 2025 végéig.

’21-től ’23-ig Bernd Mayländer egyes futamokon Vantage-dzsel körözött a pályafelmérések során, a futamokon a mezőny előtt, többek között akkor is, amikor a Max Verstappen első világbajnoki címét hozó 2021-es Abu-dzabi Nagydíj botrányos hajrájában kulcsszerepet játszott, hogy a safety car nem maradt bent az utolsó körre, és hogy csak a mezőny egy részének engedték, hogy visszaelőzze a zöld járgányt.

Nos, pontosan ez az autó került a piacra a napokban, a brit AutoTraderen egy leedsi Aston Martin-kereskedő hirdette meg a három szezonon keresztül 20 versenyhétvégén szolgáló, ebben a szerepében 4280 km-t futott példányt.

Az SC03-as jelzésű, de a sorszámmal ellentétben az első Aston safety carként bevetett Vantage egyébként 2018-as gyártású, 4 literes, V8-as ikerturbós Mercedes-eredetű motorja 510 lóerőt termel, az autó álló helyzetből 3,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára; végsebessége 314 km/óra.

Arról sajnos nem szól a hirdetés, hogy a biztonsági autó felszerelései – kamera- és rádiós rendszer, fényjelzések, egyéb átalakítások – közül mi maradt az autóban vagy került ki belőle.

A komoly múltú Astont a kereskedés 599 990 fontért, azaz szűk 261 millió forintért kínálja.