Max Verstappen az utolsó körben előzte meg a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat végig vezető Lewis Hamiltont, így kiénekelte a sajtot a Mercedes versenyzőjének szájából a Red Bull hollandja. Mindezt úgy, hogy a Mercedes a komplett futamon gyorsabb volt a riválisnál, második helye azonban nem volt elegendő. Az év utolsó dobogójára a ferraris Carlos Sainz is felállhatott.

A győzelemmel Verstappen világbajnok lett, a konstruktőrök között azonban a Mercedesé lett az első hely azok után, hogy Perez be sem fejezte a futamot, az utolsó körökben kiállt a harmadik helyről.

Ezzel együtt Perez sokat tett Verstappen győzelméért: az első kiállások után feltartotta a rajtnál élre álló Hamiltont, és 7 másodperccel lassította vissza a hétszeres bajnokot, így a holland végül utolérte a britet. Hamilton azonban újult erővel meglépett a hollandtól.

Utolsó versenyét fel kellett adnia Kimi Räikkönennek az Alfa Romeóval, és George Russell sem fejezte be williamses búcsúversenyét. Antonio Giovinazzi váltóhiba miatt parkolt le a pálya szélén az Alfa Romeóval: az emiatt beküldött virtuális biztonsági autó új lehetőséget adott Verstappennek, aki friss gumikra váltott.

Ezzel megpróbált közel kerülni a brithez, de nem sikerült, Hamiltonnál voltak még tartalékok. Ám ekkor Nicholas Latifi ütközése a Williamsszel előcsalta a biztonsági autót, Verstappen lágy gumikra váltott és a különbségek nullázódtak.

