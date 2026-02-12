Érdemes úgy vigyázni a modern autókra, mint a hímes tojásokra, ha nem akarunk súlyos összegeket a szerelőnél hagyni – derül ki az ADAC német autóklub legújabb elemzéséből. A szervezet elképzelt három viszonylag hétköznapi szituációt, és fogott húsz különböző autót, melyre egy független szakértő segítségével kiszámoltatták, mennyibe kerülne a javításuk.

Különösen érdekes, hogy komoly árbeli eltérések is mutatkozhatnak olyan autóknál, melyek alapja lényegében ugyanaz, csak az embléma más rajtuk. Jó példa erre az ugyanabban a gyárban készülő Toyota Corolla – Suzuki Swace párosa: utóbbit sokszor drágább javítani, mint a testvérmodellt.

Az alábbi táblázat a kalkulált javítási költségeket mutatja (az egyszerűbb számításban segíthet, hogy 1000 euró átszámítva jelenleg kb. 380 ezer forint).

Modell Betört szélvédő Koccanás bal elöl (sérül a fényszóró és a lökhárító) Parkolásnál a lökhárító bal hátsó része sérül Audi A3 1 693,90 € 5 350,36 € 3 661,19 € BMW 330e 1 618,96 € 7 828,72 € 4 990,79 € BYD Atto 3 1 242,92 € 4 177,23 € 3 373,03 € Citroen Berlingo 1 266,84 € 4 825,08 € 3 526,86 € Dacia Sandero 1 311,54 € 3 514,91 € 2 113,23 € Fiat 500 1 153,37 € 3 087,82 € 2 548,48 € Ford Focus 2 215,62 € 4 450,39 € 2 697,33 € Hyundai Tucson 1 978,70 € 4 911,34 € 3 904,22 € Kia Sportage 1 855,78 € 3 859,31 € 3 002,54 € Mercedes-Benz C200 1 926,71 € 5 902,40 € 4 023,33 € MG MG4 955,44 € 3 568,03 € 3 310,37 € Nissan Qashqai 2 133,06 € 3 488,27 € 4 466,40 € Opel Corsa 1 385,39 € 5 070,44 € 3 262,36 € Renault Clio 1 707,66 € 4 577,82 € 3 063,55 € Skoda Fabia 1 871,89 € 4 853,32 € 3 767,00 € Suzuki Swace 2 125,59 € 5 392,97 € 4 752,60 € Tesla Model Y 2 182,55 € 4 619,38 € 2 801,25 € Toyota Corolla 1 897,67 € 5 096,70 € 5 149,96 € Volvo XC60 1 832,05 € 5 923,49 € 3 964,51 € VW Golf 2 473,99 € 5 311,81 € 4 952,52 €

A javítások elszálló költségei nem csak a drágább alkatrészeknek, az inflációnak vagy éppen a szerelők bérének köszönhető, hanem annak is, hogy a mai autók sokkal komplexebbek, és nehezebben javíthatóak. Alig van olyan pont egy új kocsin, ahol ne lenne valamilyen szenzor, kamera vagy érzékelő, melyeket sok esetben szintén cserélni kell, majd újrahangolni az autóhoz, hogy jól működjenek például a vezetéstámogató rendszerek.

Ennek köszönhető, hogy egy szélvédőcsere sem áll meg a magyar minimálbér alatt még a lista legolcsóbb autójánál sem: a visszapillantó környékén figyelő kamerát, mely sokszor a sávtartó jó működéséért felel, ilyenkor szintén újra kell kalibrálni. Az ADAC adatai szerint egy VW Golfnál és egy Audi A3-nál csak ennek a költsége önmagában 825 euró (312 ezer forint).

Gondot jelent az is, hogy az egyes elemek annyira egymásba vannak építve, hogy egy javításnál olyan dolgot is meg kell bontani, majd cserélni kell, ami egyébként nem sérült. Többek között ez is szerepel az ADAC “kívánságlistáján”, melyet a gyártók felé fogalmaztak meg: az autók legyenek modulárisabbak, az egyes alkatrészek könnyebben hozzáférhetők legyenek.

Második kérésük az, hogy a gyártók hanyagolják az olyan technológiai megoldásokat, melyek pusztán hangzatosak, de sokat nem tesznek a hétköznapokhoz vagy a biztonsághoz – ezek ugyanis csak költségnövelő tényezők. Ide sorolják a lézeres fényszórókat, a hagyományos visszapillantók helyét átvevő kamerákat vagy épp az ajtóból motorosan kiemelkedő kilincseket.

A harmadik kérés az első kettővel összefügg, de fő üzenete az, hogy legyenek a dolgok tartósabbak és könnyebben javíthatóak. Mint írják, az érzékeny elektronika hibára van ítélve, melyre jó példa a beragadó elektromos ajtókilincs.