Utoljára 85 évvel ezelőtt gyártott olyan könnyű autót a Bentley, mint a Continental GT alapjaira épült Supersports. A hátsókerék-hajtású sportkupé tömege még az eredményes fogyókúrával is épphogy két tonna alá szorult, a féltonnás súlyveszteség főként a hibridkomponens eltávolításának, az összkerékhajtás leváltásának, a szénszálas elemek preferálásának, a titán kipufogórendszernek, valamint a kétüléses belső térnek köszönhető.

Mindemellett a nyolcgangos, duplakuplungos automata sebességváltóval párosított belső égésű és ikerturbóval felvértezett, 4,0 literes, V8-as motor teljesítményét sikerült 600-ról 666 lóerőre feltornázni. A Supersports 0-ról 100-ra 3,7 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 310 km/óra.

Ilyen paraméterek mellett nem szorul magyarázatra, miért fért rá, hogy keményebb bánásmódban részesüljön annál, mint amit egy Bentley esetében megszokhattunk. Erre a feladatra Travis Pastranát kérték fel, aki rali- és motokrossz-versenyzői múltja mellett egyre gyakoribb szereplője a korábban Ken Block nevével fémjelzett Gymkhana-videóknak.

Pastrana kezei között a Supersports egyenesen ment a legritkábban. Cserébe viszont mindenféle kaszkadőrmutatvány belefért, amit csak el lehet képzelni, így nemcsak keresztbe ment a Bentley, de volt, hogy mind a négy kerekével elemelkedett az aszfalttól. A háromperces rövidfilmben több klasszikus Bentley-modell is feltűnik, mint például a Continental GT3-as változata, a 2003-ban Le Mans-győztes Speed 8, valamint az 1999-es, W16-os motorral szerelt Hunaudieres koncepcióautó.

Pastrana csapatásáról kisfilm is készült, ami itt nézhető meg:

Aki a látottak alapján kedvet kapott volna ahhoz, hogy beruházzon egy Bentley Supersportsra, annak van egy rossz hírünk, ugyanis már mind az 500 példánynak megvan a gazdája. A Supersports gyártását csak az idei év utolsó negyedében kezdik, a kiszállításokat pedig a következő év elején. A világ olyan pontjairól érkeztek megrendelések, mint az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Európa, Ausztrália, Új-Zéland, Malajzia, Omán, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, valamint Kuvait.

