A Gymkhana sorozat kilencedik epizódját olyan helyszínen forgatták, amelyet a megboldogult legenda, Ken Block mindig is ki akart pipálni a bakancslistáján, de előbb a bürokrácia, majd az élet közbeszólt.

“Amikor a Gymkhana 9 forgatása kapcsán először próbálkoztunk, határozott nemet kaptunk, köszönhetően az akkori, utcai ’huligánkodást’ szigorúan büntető törvényeknek” – mesélte Brian Scotto, a Hoonigan társalapítója.

Aztán fordult a kocka: “Egy évtizeddel később, amikor újra megkerestük az ausztrál kormányt, már tárt karokkal fogadtak minket.” – Olyan szélesre tárt karokkal, hogy azon simán átrepülhettek egy rommá tuningolt Subaruval… és pontosan ezt tette Brian, valamint a volán mögött ülő Travis Pastrana a sorozat legújabb, „Aussie Shred” címre keresztelt epizódjában.

8 fotó

És ahogy azt a rutinos olvasók már sejthetik, a főszereplő egy átépített Subaru Brat – hiszen Ausztráliában vagyunk, a platósok földjén. A motorháztető alatt „tűzokádó”, 2,0 literes turbós boxer motor dolgozik, amelyet addig hergeltek, amíg le nem adott 670 lóerőt, mellé pedig brutális, közel 920 Nm nyomatékot.

Leszabályozás? Valahol a sztratoszférában, 9500-as fordulatnál.

“Ennek az autónak minden egyes alkatrészét úgy terveztük, hogy elviselje azt a kínzást, aminek a forgatás alatt kitettük” – mondta Pastrana, akinek ez már a harmadik Gymkhana filmje. “A mólóról két kerékkel való lelógatástól kezdve, a közúti vonat (helyben megszokott, több szerelvényből álló kamion) feletti, közel 50 méteres ugratáson át egészen a mély tavon való vízen siklásig… minden egyes lépésnél halálra rémültem.”

Mindezt a mi szórakoztatásunkra. De van itt még valami, ami érzelmi töltetet ad a gumifüstnek.

“A lezáratlan ausztrál ügy, és az a tény, hogy ez Pastrana utolsó filmje a sorozatban, nemcsak különlegessé teszi számomra ezt a projektet, hanem komoly nyomást is helyezett ránk. Feszegetnünk kellett a határokat, mind az autóval, mind a kamerák mögött”– tette hozzá Scotto.

Tehát ez Pastrana búcsúfellépése, ahogy tisztelettel adózik Ken Block Gymkhana-öröksége előtt. Mindezt olyan látványos díszletek között, mint a Sydney-i kikötő vagy a végtelen ausztrál puszta, egy egészen elképesztő Subaru volánja mögött. Teljes képernyő, hangerő fel, ezt ne mobilon nézzétek, megérdemli!