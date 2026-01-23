Hétfő este súlyos anyagi kárral járó, ám szerencsére személyi sérülés nélkül végződő baleset történt a németországi Wertheimben. Egy 22 éves nő pillanatok alatt összehozott egy 1,2 millió eurós kárt, miután autójával több járművet és egy töltőoszlopot is lenullázott.

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal nő Mercedes-Benz CLA típusú autójával egy elektromos autók számára kialakított parkolóban állt meg az Am Fuchsenacker utcában. Járművét egy Mercedes-Benz GLC mellé “támasztotta” le. Amikor este hét körül el akarta hagyni a parkolót, az autó – feltehetően a gázpedál túl hirtelen lenyomása miatt – váratlanul felgyorsult, és nekiütközött az épp induló GLC hátuljának.

A Mercedes GLC-ben keletkezett kárt a rendőrség körülbelül 80 ezer euróra becsülte, amely átszámítva bő 30 millió forint.

A baleset ezzel még nem ért véget: a nő – vélhetően ijedtében – egy elektromos töltőoszlopnak is nekihajtott, amellyel újabb 10 ezer eurós kárt hozott össze (3,8 millió forint). Ezután a CLA átszakította egy közeli telephely kerítését is, amelyben további 2 ezer eurós kár keletkezett (760 ezer forint).

Az ámokfutás végén a Mercedes egy szállítókonténernek csapódott, amelyben nagy értékű energiatároló rendszer és annak vezérlőegysége volt. A konténer és a berendezés is megsérült, az itt keletkezett kár megközelítőleg egymillió euróra becsülik.

A 22 éves nő autójában szintén jelentős, körülbelül 100 ezer eurós kár keletkezett, ami átszámítva 38 millió forint (legalábbis ez áll a jelentésbe, ami lehetséges, hogy elírás, mert egy új CLA ára el sem éri a 20 millió forintot). A rendőrség összesítése szerint a teljes anyagi veszteség eléri az 1,2 millió eurót, ami csaknem félmilliárd forintnak felel meg.