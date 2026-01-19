Ausztrália új sztárja lett Kodi Angelini pusztán parkolásának köszönhetően. A férfi tilosban állt meg valahol egy tengerparton, melyet az útpadka mellé felfestett sárga vonal jelzett. A sárga vonal azonban nem mindenhol látszódott a szél által ráhordott homok miatt. Innen jött az ötlet, hogy akár szabályos parkolóhelyet is csinálhatna a vízparthoz közeli területből, és ezt meg is tette. Miután megállt, egy kis pohárkából szórta a homokot a szabadon lévő sárga részekre.

Nem bölcs dolog ilyet az internetre feltölteni, Kodi és párja azonban mégis ezt tették. A tartalom berobbant, csak TikTokon húszmilliónál is többen látták a felvételt, mielőtt azt leszedték onnan. A trükk azonban Instagram-oldalukon továbbra is megtekinthető.

A videó után a 7 News tévécsatorna meg is kereste a férfit, aki készségesen elmesélte a történetet. Állítása szerint másfél órával később, amikor visszatértek autójukhoz, nem fogadta őt büntetés, még úgy sem, hogy homokszórás közben látta őket a városvezetés egyik dolgozója. Azt nem árulta el, pontosan kivel találkozott, de elmondta, hogy a szemlélő megmosolyogta a látottakat, és hüvelykujjával “lájkolta” is azt.