Mostanában el vagyunk látva autósportos témájú filmekkel, még ha olykor azok megosztóak is. Az F1-filmnél nagyobbat semmi nem szólt az elmúlt években, és alighogy felocsúdtunk a Brad Pitt-féle eseményekből, máris itt egy újabb alkotás, melyet élvezettel nézhetnek azok, akiket érdekel ez a közeg.

Az újdonság címe 2Die4, ami egy angol szójáték a 24-es számmal és a meghalni szóval. Maga az alkotás Felipe Nasr-t, a korábban a Forma-1-ben is megforduló brazil versenyzőt helyezi középpontba, aki számos endurance-versenyes siker után 2025-ben a Porsche gyári versenyzőjeként vette célba a le mans-i 24 órás futam megnyerését.

A film lényegében ezt a hétvégét öleli fel, egyetlen órába sűrítve az eseményeket. A brazil alkotók a munkát úgy végeztek, hogy az eredmény mozikban is megmutatható legyen: a szakma csúcsát képviselő Panavision-kamerákkal dolgoztak, és IMAX-vetítésekre is alkalmas dokumentumfilmjük.

Kérdéses azonban, hogy a 2025-ös Motor Sports Film Award legjobb dokumentumfilmjének is megválasztott alkotás vajon eljut-e a magyar, vagy az európai mozikig. Az első vetítések egyébként már zajlanak az amerikai Daytonában, a premiert ugyanis stílszerűen az ottani 24 órás futam időszakára időzítették.