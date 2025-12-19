2022-ben indult a projekt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a hollywoodi sztárt Brad Pitt összefogásában, melynek keretében az Apple stúdiója finanszírozásában, a megelőzően a Top Gun: Maverickkel nagyot robbantó Joseph Kosinski rendezésében elkészült, a 2023-as és ’24-es valódi 1-es versenyhétvégéken is forgatott Forma-1-es film.

A vergődő (fiktív) kiscsapatot vezető régi csapattársa-barátja kedvéért az F1-be bő három évtized után visszatérő magányos farkas, a feltörekvő újonc, illetve az alakulat életben tartásáért folyó küzdelmet romantikus szállal is keverő, klisékből építkező, de látványos sportfilm Pitt pályafutása, illetve az Apple eddigi legjövedelmezőbb filmje lett, globálisan mintegy 631,5 millió dollárt termelt, amivel most, szűk két héttel az év vége előtt is a 2025-ös top 10 8. helyén áll.

A pénzügyi sikert még komoly szakmai elismerések is követhetik, ugyanis az Amerikai Filmakadémia a teljes nevezési körből öt kategóriában is bejuttatta az F1- A filmet a rövidített listákra, melyeket aztán január közepén szűkít majd kategóriánként öt-öt végső jelöltre az akadémia tagsága.

Az F1-es egyelőre a legjobb operatőr (Claudio Miranda), a legjobb eredeti filmzene – Hans Zimmer munkája –, a legjobb hang, a legjobb különleges effektek kategóriájában van versenyben, emellett Ed Sheeran a filmhez készült Drive című száma is ott van a legjobb eredeti dal 15-ös listáján.

Az ötös jelöltlisták január 19-ére születnek meg, a 98. Oscar-gálát, azaz a díjkiosztót 2026. március 16-án tartják.

