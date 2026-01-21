Az autókban használt ólom-savas akkumulátor működése kémiai folyamatokon alapul. Hidegben ezek a folyamatok lelassulnak, az akkumulátor pedig egyszerűen kevesebb energiát képes leadni, mint enyhébb időben.

Már 0 fok környékén is érezhető a teljesítménycsökkenés, komolyabb fagyban pedig az akku akár kapacitásának harmadát is elveszítheti. A gondot az okozza, hogy pont akkor gyengébb, amikor az autónak a legtöbb energiára lenne szüksége.

A hideg motor indítása ugyanis jóval nagyobb terhelést ró az akkumulátorra.

A sűrűbb motorolaj, a hideg alkatrészek és – dízelautóknál – az izzítás mind-mind extra áramot igényelnek. Vagyis az akkumulátornak nagyobb munkát kell végeznie, miközben a hideg miatt eleve gyengébben teljesít. Ez az a kombináció, ami sok esetben a „nem indul az a @zar” jelenséghez vezet.

Egy kis kémia Az akkumulátor belsejében ólom (Pb) és ólom-dioxid (PbO₂) lemezek találhatók, amelyeket kénsavból és vízből álló elektrolit vesz körül. Amikor indítunk, a következő történik: a lemezek és az elektrolit között kémiai reakció indul el, amely során ólom-szulfát (PbSO₄) keletkezik, miközben elektromos energia szabadul fel. Ez az energia hajtja meg az indítómotort és az autó elektromos rendszerét. Hidegben azonban több dolog is egyszerre romlik el – kémiai értelemben. Először is, a reakciók sebessége csökken. A kémiai folyamatokhoz részecskék mozgására van szükség, a hideg pedig lelassítja ezeket a mozgásokat. Az ionok nehezebben vándorolnak az elektrolitban, így az akkumulátor nem tudja olyan gyorsan leadni az energiát, mint melegebb környezetben. Ezért fordul elő, hogy az akkumulátor „tele van”, mégsem képes elegendő áramot adni az indításhoz. Másodszor, megnő az elektrolit belső ellenállása. Ahogy csökken a hőmérséklet, a kénsavas oldat sűrűbbé válik, az ionvezető képessége romlik. Ennek következménye, hogy az akkumulátor feszültsége terhelés alatt hirtelen beesik. A műszerfal ilyenkor elhalványul, az indítómotor pedig erőtlenül forog vagy leáll.

Ráadásul télen szinte minden egyszerre fogyaszt áramot. Amint beülünk az autóba, működésbe lép a világítás, a fűtőventilátor, az ablakfűtés, gyakran az ülés- és kormányfűtés is. Ezek önmagukban nem jelentenének gondot, de rövid távokon a generátor gyakran nem tudja visszatölteni azt az energiát, amit az indítás és a fogyasztók elhasználnak.

Különösen veszélyes az akkumulátorra a néhány kilométeres, városi használat:

az indítás sok energiát vesz el,

a motor alig jár annyit, hogy töltés történjen,

az elektromos fogyasztók végig működnek.

Ennek eredménye, hogy az akkumulátor napok vagy hetek alatt fokozatosan lemerül, anélkül hogy ezt az autós azonnal észrevenné.

Az idősebb akkumulátorok helyzete még rosszabb. Egy 4–5 éves akku nyáron sokszor gond nélkül ellátja a feladatát, télen viszont már nem képes kezelni a megnövekedett terhelést. Ilyenkor tipikus forgatókönyv, hogy este még rendben volt minden, reggelre azonban már csak kattogás fogadja a sofőrt.

Összességében tehát nem arról van szó, hogy az akkumulátor „rosszabb” lenne télen, hanem arról, hogy a hideg csökkenti a teljesítményét, miközben az autó több energiát követel tőle. Ez az egyensúlyvesztés az oka annak, hogy a lemerült akkumulátorok problémája szinte mindig a hideg hónapokban üti fel a fejét.

Ha volt már ilyen gondod, akkor az alábbi trükkről tudnod kell: