Egy egyszerű trükkel azonnal felismerhetjük, ha gyengélkedik az autó 12 voltos akkumulátor. A gyengülő akkumulátor egyik egyértelmű jelét hidegindításkor tapasztalhatjuk: ha reggelente vagy hosszabb állás után csak nehezen indul be a kocsi, az akkumulátor vélhetően már túl van a fénykorán. De nem kell, hogy idáig fajuljanak a dolgok – egy egyszerű módszer megmutatja, milyen állapotban van még az akkumulátor.

Álljon autójával sötétben, az elejével egy fal felé fordulva. Kapcsolja be a gyújtást és a tompított fényszórót, de a motort hagyja kikapcsolva.

Figyeljük a fényt: ha rövid idő után jelentősen elhalványul, az akkumulátor veszített teljesítményéből (és ezzel feszültségéből). Ez a teszt azonban csak a hagyományos halogén fényszórókkal rendelkező járműveknél működik. LED-fényszórók esetén az akkumulátor közvetlen feszültségmérésére van szükség.

Mitől megy tönkre az akkumulátor?

Általában egy átlagos akkumulátor 3-5 év alatt veszít annyit az erejéből, hogy egy-egy húzósabb téli hideg már használhatatlanra gyengítse. Természetesen vannak kivételek, mindkét irányban kitolódhat ez az érték pár évvel, amit az akkumulátor minősége mellett a használat jellege is befolyásol.

Mérni sem bonyolult

Az indító akkumulátor feszültsége egyszerűen mérhető egy voltmérővel vagy multiméterrel. Ezek az eszközök vagy csak a feszültséget jelzik ki, vagy más elektromos értékeket is rögzítenek. Megfelelő modellek már párezer forintért kaphatók az interneten.

Az akkumulátorfeszültség ellenőrzéséhez kapcsoljuk ki teljesen az autót.

Csatlakoztassuk a mérőműszer piros kábelét az akkumulátor pozitív pólusához, a fekete kábelt pedig a negatív pólushoz. A párosítás könnyen felismerhető: pirosat a piroshoz, feketét a feketéhez.

Egy teljesen feltöltött, ép akkumulátornak 12,8 Volt feszültséget kell mutatnia; a 12,7 és 12,4 Volt közötti értékek szintén elfogadhatónak számítanak. Ha a feszültség ez alatt van, külső töltés szükséges – ilyenkor gyakran a csere is ajánlott.

Így kímélhetjük az akkumulátort

Indítás előtt minden áramfogyasztót ki kell kapcsolni – ez vonatkozik a rádióra, a ventilátorra, a hátsó ablak- és ülésfűtésre, valamint, ha a fényviszonyok engedik, a fényszórókra is.

Indításkor nyomjuk ki a kuplungot. Így kevésbé terheljük az akkumulátort.

Az akkumulátorsarukat is tisztán kell tartani. A szennyezett pólusok kúszóáramot okozhatnak, ami lassan lemeríti az akkumulátort.

Töltés rövid utak után: ha többnyire rövid távokat teszünk meg, érdemes hetente egyszer hosszabb útra indulni, például autópályán. Így az akkumulátor megfelelően feltöltődik, és az életciklusa is meghosszabbodik. Gondoljunk úgy ezekre az utakra mint „karbantartó kirándulásokra” – a cél maga az akkumulátor töltése, nem pedig egy konkrét hely elérése.

Elektromos rendszerek használata okosan: hideg reggeleken csábító azonnal bekapcsolni az ülés- és tükörfűtést, de ezekkel érdemes várni, amíg a motor már jár, és az akkumulátor töltést kap a generátortól.