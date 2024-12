Sokunk számára ismerős lehet a téli autózás élményeiből az az ijesztő pillanat, amikor a slusszkulcs elfordítására csak egy gyengülő nyögdécselés, esetleg egy halk kattanás a válasz. Hiába a modern technika, az időjárástól, páratartalomtól függetlenül tettre kész motor, ha az akkumulátor megadja magát. Márpedig erre egy öreg, elhanyagolt darab esetén van esély, viszont van egy jó hírünk is, a jelenség abszolút megelőzhető!

Miért szenved az akkumulátor télen?

Először is ott van a hideg. A fagyos időjárás drasztikusan csökkenti az akkumulátor kapacitását – az eredeti, 20 fokon mért teljesítmény 0 fok körül 85, míg -10 fokon már csak 75 százalékra fonnyad, ez pedig már elég lehet ahhoz, hogy egy élete delén már túl járó akkumulátor teljesítménye annyira lecsökkenjen, amivel már képtelen elindítani a motort. Emellett télen hajlamosak vagyunk több elektromos rendszert használni, mint nyáron: fűtés, ülésfűtés, tükörfűtés – mindez jelentős terhelést ró az akkumulátorra. És akkor még nem beszéltünk a rövid városi utazásokról, amelyek alatt az akkumulátor alig tud visszatölteni valamit.

Ráadásul a hideg motor beindítása akár kétszer annyi energiát is igényelhet, mint nyáron! Ezek függvényébnen a rosszul karbantartott, nem megfelelően töltött, rövid távokon használt autóban lévő akkumulátor hamarabb meghal, és az akkumulátorok azt is különösen rosszul viselik, ha többször teljesen lemerítik őket.

Általában, ha egy autóakkumulátornak 10,5 volt alá esik a kapocsfeszültsége, – magyarul rettenetesen lemerül – akkor jön az akksik pestise, a másodlagos szulfátosodás. Ilyenkor szép, kövér szulfátkristályok nőnek a cellákban, amik aztán feltöltés után is megmaradnak, drasztikusan csökkentve az akksi kapacitását.

Mit tehetünk az akkumulátorért?

Rendszeres ellenőrzés: A legegyszerűbb megoldás, ha időnként ellenőrizzük az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ehhez nem kell szakértőnek lenni – egy egyszerű voltmérővel is megtehetjük. Ha az akkumulátor feszültsége 12,4 volt alatt van, ideje tölteni. Ideális esetben legalább 12,6 voltot kellene mutatnia a műszernek.

Töltés rövid utak után: Ha többnyire rövid távokat teszünk meg, érdemes hetente egyszer hosszabb útra indulni, például autópályán. Így az akkumulátor megfelelően feltöltődik, és az életciklusa is meghosszabbodik. Gondoljunk úgy ezekre az utakra, mint „karbantartó kirándulásokra” – a cél maga az akkumulátor töltése, nem pedig egy konkrét hely elérése.

Elektromos rendszerek használata okosan: Hideg reggeleken csábító azonnal bekapcsolni az ülés- és tükörfűtést, de ezekkel érdemes várni, amíg a motor már jár, és az akkumulátor töltést kap az generátortól.

Tisztán tartás: Az akkumulátor csatlakozóin lévő oxidáció megakadályozhatja az energia megfelelő áramlását. A csatlakozókat időnként érdemes letisztítani drótkefével, és speciális kontaktus spray-vel kezelni.

Garázs: áldás a télben

A legjobb természetesen, ha az autónk fűtött garázsban állhat. De érthető, hogy nem mindenkinek van erre lehetősége. Ha az autó kint parkol, keressünk védett helyet – például egy fal tövében, ahol kevésbé éri a szél és a fagy. Sok autós kérdezi, hogy érdemes-e kivenni az akkumulátort, és meleg helyen tárolni. Modern autók esetében ez nem ajánlott: az elektronikai rendszerek folyamatos áramellátást igényelnek, és az akkumulátor eltávolítása hibajelzéseket is okozhat.

A legjobb megoldás: töltő, ami gondoskodik az akkumulátorról

Ha aránylag ritkán használt hobbiautód van, de szeretnéd, hogy mindig biztosan induljon, akkor egy csepptöltővel biztos jól jársz. A csepptöltés nem bonyolult dolog, ilyenkor az akksitöltő kis árammal tölti az akkumulátort, szinte csepegtetve bele a töltést. Átlagos, régimódi töltőt nem tanácsos hosszabb ideig az akkumulátoron hagyni, de a csepptöltésre is alkalmas eszközök napokig, hetekig dolgoztathatók, és a jármű mindig indításra kész állapotban lesz. Legalábbis az akkumulátora. A start-stop rendszerrel ellátott modern autókban található AGM, EFB akkumulátor töltésére a klasszikus, régi töltő nem használható, ez teljesen tönkreteheti az amúgy is drágább akksit.

Ne halogassuk a cserét

Végül fontos tudni: bármennyire gondoskodunk az akkumulátorról, elkerülhetetlenül eljön az a pillanat, amikor cserére szorul. Az akkumulátor is csak egy alkatrész, ami idővel elfárad. De ha követjük ezeket az egyszerű szabályokat, biztosan kitolhatjuk az élettartamát – és elkerülhetjük a bosszantó reggeleket, amikor az autó nem indul.

Ha mégis beüt a baj

A legkézenfekvőbb megoldás, a bebikázás. Igaz, ehhez kell egy tisztességes bikakábel és némi tapasztalat is, és benne van a pakliban az is, hogy jelentős anyagi kárral zárjuk majd a műveletet. Mind mindenből, bikakábelből is okos dolog minőségit vásárolni, ha használni is akarod, nemcsak dísznek kell a csomagtartóba.