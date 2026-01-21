Tavaly a vonatokon mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájának. Az autóbuszokon 6830 tárgyat felejtettek az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.

A vasúti talált tárgyak túlnyomó többsége, közel 4700 Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, Pest megyében 1348-at, Csongrád-Csanád megyében 1047-et felejtettek a szerelvényeken. A legkevesebbet Nógrád és Vas megye vasútállomásain adták le.

A leadott tárgyak között a szórakoztató elektronikai eszközök, főként mobiltelefonok vannak többségben. Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák, de a nagyobb csomagok – hátizsákok, táskák és tornazsákok – is gyakran maradnak gazdátlanul.

A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között. De hagytak már a járműveken inzulint, mankót és járóbotot, amerikaifutball-felszerelést, vívókardot és pókerkészletet, illetve élőlényt, egy tacskót is.