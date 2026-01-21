Az utak síkosságmentesítése fontos, de nem egyszerű feladat. Ezt itthon mi is megtapasztalhattuk az elmúlt hetekben, azonban Svédországban még inkább embert próbáló feladat, hisz ott a tél jóval cudarabb és tovább is tart. Az utak monitorozása, szemmel tartása már önmagában idő- és energiaigényes.

Ezen fejlesztettek igen nagyot a téli időszak beköszönte előtt az országban, mégpedig egy meglévő dolog kihasználásával. Alapvetően rengeteg autóban jelen vannak már az olyan vezetéstámogató rendszerek, melyek a megcsúszásokat hivatottak korrigálni akár a fékerő folyamatos változtatásával (pl. ABS, azaz blokkolásgátló), vagy épp a forgatónyomaték csökkentésével (pl. ESP). A rendszerek működésükről természetesen nyomot is hagynak adatok formájában, és ez jelenti a kulcsot.

A svédek ugyanis kitalálták, hogy ők ezekre az adatokra építve szeretnének tájékoztatást kapni arról, mennyire csúszósak is az utak. Ennek technológiai akadálya nincs, hiszen rengeteg modellre már most vezeték nélkül érkeznek a frissítések, az adatkapcsolat pedig kétirányú a gyártó és a konkrét autó között. Ebbe a képbe vonták be a Trafikverket-et, amire lényegében a svéd közlekedési hatóságként is tekinthetünk. Ők megvették az autógyártóktól az adatokat, és hozzájuk anonim módon érkeznek meg a fedélzeti rendszerek által összegyűjtött infók, melyből látják, hogy hol milyen állapotúak az utak.

A Trafikverket szerint ez a fejlesztés hatalmas ugrást jelent d nekik a télen, ugyanis eddig az október 1. és április 30. közötti időszakban mindössze 3000 mérést végeztek az utakon. Az autós élő adatok bevonásával azonban ez a szám várhatóan 300 millió körül alakul, azaz gyakorlatilag tényleg élőben lehet figyelni az egyes szakaszok állapotát. Ezeket az infókat egyaránt látják a egyes körzetekben dolgozó útkarbantartók is, így lényegében azonnal tudnak reagálni a körülményekre.