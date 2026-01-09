Fejér megyében, Csákberény és Bodmér között, valamint a 8126 jelű összekötő úton a hófúvás miatt romló látási és útviszonyok következtében a települések megközelítése időszakosan csak rendőri felvezetéssel volt biztosítható.

Hasonló intézkedésekre volt szükség a 8119-es jelű Velence–Csákvár–Tata összekötő úton Lovasberény és Csákvár között, valamint a 77-es főút Veszprém és Nagyvázsony közötti szakaszán, ahol a hóátfúvások a tehergépjármű-forgalmat is korlátozták.

Az M1 autópálya bicskei térségében a főpályán ugyan nem alakult ki forgalmi akadály, azonban a csomóponti ágakon két munkagéppel folyamatos elhárításra volt szükség a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. Ezek az ideiglenes intézkedések a nap folyamán minden érintett szakaszon megszűntek.

A hófúvással érintett területeken a munkagépek folyamatos védekezési feladatokat láttak el, míg azokon a szakaszokon, ahol ilyen jelenség nem volt, a gyorsforgalmi és főutak kezelése után a mellékúthálózaton a már megtisztított burkolatok szélesítését végezték el. A közútkezelő által közzétett felvételen remekül látszik, mennyire hasznos munkát is végeznek a hómarók.