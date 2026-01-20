Hétfőn az elemek győztek a technika felett Michigan államban: az I-196-os államközi autópályán olyan tömegkarambol alakult ki, amire még a sokat látott helyi rendőrök is felkapták a fejüket. A Grand Rapids közelében történt balesetsorozatban több mint 100 jármű volt érintett.

És itt nem csak személyautókról beszélünk: a roncsok között több mint 30 nyerges vontatót számoltak össze a mentésirányítók. A Michigan Állami Rendőrségnek mindkét irányban le kellett zárnia a sztrádát, mert az út járhatatlanná vált. Bár rengeteg a sérült, a rendőrség hivatalos közlése szerint halálos áldozatot nem követelt a káosz, ami a képeket elnézve kész csoda.

Pedro Mata Jr., aki éppen a pick-upjával küzdött az elemekkel, testközelből élte át a drámát. Elmondása szerint a látótávolság szinte nulla volt a hófúvás miatt, hiába ment óvatosan, alig 30-40 km/órás tempóval. “Alig láttam az előttem lévő autókat” – nyilatkozta.

Mata a rutinjának köszönheti, hogy megúszta: időben meg tudott állni, majd gyorsan döntött, és lehúzódott a két pályatest közötti füves sávra, hogy ne legyen ő is a láncreakció része.

Ez a baleset nem elszigetelt eset, hanem egy masszív téli frontrendszer eredménye, ami Minnesotától New Yorkig letarolta az Egyesült Államokat. A helyzet komolyságát jelzi, hogy még a napfényes Floridában is szállingózott a hó, Chicagóban és Massachusettsben pedig az NFL rájátszásmeccseit nehezítette meg a fagyos idő.