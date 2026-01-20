A téli autózás lényegi pontja nem a hóban araszolás vagy a fagyos reggeli indítás, hanem az, hogy az autón lévő négytenyérnyi felület hogyan kapaszkodik az úthoz – emeli ki a Magyar Gumiabroncs Szövetség. A mindössze pár négyzetdeciméternyi felület az, amin minden biztonsági rendszer, vezetési rutin és fékút múlik.

Fontos, hogy ez a felület a megfelelő méretű maradjon. Azzal azonban, hogy csökken a hőmérséklet, a gumikban lévő levegő térfogata is csökken. Ez a guminyomás eséséhez vezet, melyből következik, hogy az abroncs máris nem úgy ér az aszfalthoz, ahogy optimálisan kellene.

Hideg reggeleken akár 0,2-0,3 bar eltérés is jelentkezhet, teljesen természetes módon, melyet érdemes kompenzálni. Az autónként eltérő gyári érték az alap, ehhez érdemes +0,2 bar téli ráhagyást adni. Ez különösen fontos, ha az autó főként rövid távon fut, mert az abroncs nem melegszik fel annyira, hogy a nyomás “visszadolgozza” magát – a kerekek forgásával, súrlódásával hő termelődik, mely szép lassan a belső levegőt is átmelegítheti, főleg hosszú távon. A túl magas nyomás viszont ugyanúgy problémás: kemény futást, kisebb tapadási felületet és instabilabb úttartást eredményezhet.

A guminyomás mindig hideg abroncsnál határozható meg helyesen, lehetőleg indulás előtt. Ideálisan hetente egyszer, minimum havonta javasolják ellenőrzését, például tankoláskor. Ha a hőmérséklet napközben nagyot ingadozik, a nyomás is vele együtt változhat – ez teljesen normális.

Azon sem kell meghökkenni, ha a TPMS-rendszer, vagyis a modern autókban meglévő guminyomás-ellenőrző a hidegben jelez. Ennek figyelmeztetését akkor kell komolyan venni, ha 10–15 perc vezetés után is megmarad az alacsony nyomásra figyelmeztető jelzés. Ha világít a kis ikon, akkor ellenőrizzük a guminyomást, és állítsuk vissza a gyári értékre, a téli ráhagyással. Érdemes azt is észben tartani, hogy gumicsere után a TPMS-t mindig újra kell tanítani az autó rendszerének.

A Vezess korábban részletesen beszámolt a rendszer működéséről: