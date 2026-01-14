Legfőképpen az adja a Guinness-rekordok szépségét, hogy hatalmas a mozgástér, így az is lehet világrekorder, amire elsőre nem feltétlenül gondolnánk. Alighanem ebbe a kategóriába sorolható a kuka is, ami egy műanyag edény két kerékkel és teljesen hétköznapi funkcióval.

Amíg azonban más a háztartási hulladékot helyezi bele, egy brit feltaláló, Michael Wallhead azon fáradozott, hogy sebességrekordot döntsön vele. Egyszer már összejött neki a bravúr, ugyanis 2023-ban 88,344 km/órás tempóval repesztett az általa felturbózott szemetes, ezzel Andy Jennings 2021-es, 72,568 km/órás rekordját nyugdíjazta.

Hasonlóan vállalkozó szellemű emberek nem hivatalos keretek közt már eljutottak a 100 km/órás lélektani határig, azonban

Wallhead a 2025-ös Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült a 32-es „rajtszámot” viselő, narancssárga kukájával, mely nemrégiben 106,217 km/órával száguldott.

“I spent many evenings practising at low speeds as stability is a real problem, but it all paid off on the day.” 🚮 Posted by Guinness World Records on Tuesday 13 January 2026

És ez még csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a férfi úgy véli, a szerkezet 127 km/órás sebességre is képes lehet, ami szinte autópálya-tempó.

Mint arról az UPI beszámolt, Wallhead a kukáját a Facebook Marketplace-en vette körülbelül 25 dollárért – a mostani árfolyamon kevesebb mint 10 ezer forintért –, és további 900 dollárt, azaz cirka 300 ezer forintot költött a fejlesztésekre. A kuka többek között egy Suzuki GP125 típusú, kétütemű motort, gokartkerekeket, egy extra hátsó tengelyt és egy ötsebességes váltót is kapott.

A férfi a kukáját egy korábbi videóban be is mutatta:

Ha viszont a szívünkre tesszük a kezünket, beláthatjuk, hogy a kukákkal gyakrabban találkozunk a bosszúállás eszközeként. Egy ilyen esetről nemrégiben a Vezess is írt: