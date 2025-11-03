A szemétszállítás fontos feladat, megterhelő fizikailag, általában alulfizetett, de ha nem viszik el a szemetet, azt mindenki megérzi. Ezért fontos segíteni, vagy legalább nem akadályozni a munkájukat, mint ahogy azt egy orosz autós tette, aki gyakorlatilag magasról tett mind a szemétszállítást végző személyzetre, mind saját lakóközösségére.

Cseljabinszk egyik új lakónegyedében (Parkovy Premium) egy térfigyelő kamera felvételeinek tanulságra szerint valaki a lehető legbunkóbb módon pont a tároló konténerek elé állt, pedig jól láthatóan volt még parkolóhely bőven.

A kukásautó személyzete így kerülővel, hosszabb ideig tudták csak elvégezni a feladatot, majd saját módjukon bosszút állva, egyben jelzésként a tárolóedényeket a szabálytalanul parkoló kocsi köré sorakoztaták. A tulaj később visszatért, félretolta a kukákat és elhajtott – a jelenet pedig őrült tempóban kezdett terjedni a helyi közösségi oldalakon.

Helyi hírforrások szerint ez a jelenség nem egyedi, a kukákat eltorlaszoló autósokra 2024-ben 1,9 millió rubelnyi, azaz 7,9 millió forint bírságot szabott ki Cseljabinszk város vezetése.

Kukákkal üzentek egy magyar autósnak is

2023-ban egy helyi lakos sajátos módon üzent egy szabálytalanul parkoló autósnak, két kukát helyezett a kocsi tetejére, mutatva hogy ennyire közel megállni nem illik egy kapuhoz.