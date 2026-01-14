Az átlagos kínálati ár 5,1 millió forint körül alakult tavaly, az autók átlagéletkora megközelítette a 13 évet, az átlagos futásteljesítmény pedig 178 ezer kilométer volt – áll a Használtautó.hu közleményében.

2025-ben hajtáslánconként is jól elkülönült, mely típusok bizonyultak a legnépszerűbbnek a keresések alapján. A benzinesek között a Suzuki Swift vezette a listát, dízelből a Volkswagen Passat iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Az elektromos autók mezőnyében a Tesla Model 3, míg a hibrideknél a Toyota Corolla volt a legkeresettebb modell.

Az év legdrágábban meghirdetett autója egy Pagani Huayra volt, amely 990 millió forintos árral került fel a kínálatba, a legidősebb eladó jármű pedig egy több mint százéves, az 1920-as években gyártott Bugatti Type 30 volt.

A Pagani Huayra valóban milliárdot érő ritkaság, itt tudhatsz meg többet róla.

Teljesítmény tekintetében egy elektromos autó vitte a prímet: 2025-ben a Lucid Air bizonyult a legnagyobb teljesítményű, hirdetésben szereplő személyautónak, 1050 lóerővel. A skála másik végén egy jóval szerényebb Yamaha JY3 golfautót láthattunk, diszkrét 6 lóerővel.

A hirdetések földrajzi megoszlása alapján továbbra is Budapest volt a legaktívabb település, ugyanakkor az országos kínálat nem kizárólag a fővárosra koncentrálódik. A legtöbb hirdetést feladó városok élmezőnyében Székesfehérvár, Kecskemét és Nyíregyháza is előkelő helyen szerepelt.