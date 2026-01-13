Milyen képek villannak be azonnal, ha elhangzik a Volkswagen Golf GTI név? Mokány, könnyű, élénk és lelkes sportautó, ami tömegek számára hozta el a sportos vezetés élményét. Ma már legenda, egy olyan elnevezés, amit rengeteg Volkswagen kapott meg, de a történet pont 50 éve indult az ősapával, az 1976-ban bemutatott első generációs Golf GTI-vel.

Megmentőből izmos sportoló

A Volkswagen csapdahelyzetbe került a Bogárral az 1970-es évekre. A konstrukció akkora sikersztori volt, hogy nehezen léptek ki árnyékából, első körben egy szintén farmotoros, modernebb tanulmánnyal akarták leváltani. Pedig ekkor már látszott, hogy radikális váltás kell: a farmotoros, léghűtéses elrendezés helyett a sokkal praktikusabb, nagyobb utasteret, jobb vezethetőséget szavatoló orrmotoros-vízhűtéses hajtásláncé volt a jövő.

Végül ez a verzió kapott zöld utat: 1974-ben a Golf I a Passat után és kicsivel a Scirocco előtt a második fronthajtású autója volt a márkának. A modern autókkal sikerült elkerülni a csődöt. A formát a Sciroccóéhoz hasonlóan Giorgetto Giugiaro jegyzi, többek között az Audi 80 tervezésével is őt bízta meg a VW-konszern.

Bár Anton Konrad, a sajtóosztály feje és Alfons Löwenberg mérnök már korán lobbiztak egy sportos verzióért is, a vezetőség kezdetben hallani sem akart az ötletről, és azonnal lesöpörték azt az asztalról. Elég volt nekik megszokni az új, szögletes, merész alapverziót.

Titokban született

A mérnököket azonban nem hagyta nyugodni az ötlet: a Golf lóerőkért kiált! Így szerelemprojektként, túlórázva kezdték el a különleges verzió alapjainak lefektetését.

A titkos projekthez időközben csatlakozott Gunter Kühl a sajtóosztályról, valamint a futómű-specialista Herbert Schuster is. Hermann Hablitzel vállalta a kockázatos feladatot, hogy a speciális alkatrészeket „fű alatt” becsempészi a hivatalos tesztfolyamatokba, míg a marketinges Dieter Schwittlinsky a névadásért felelt: ő alkotta meg a Gran Turismo Iniezione, azaz a GTI mozaikszót, utalva az elektronikus befecskendezésre.

A kezdeti szárnypróbálgatások nem voltak zökkenőmentesek: az első prototípus túl hangosnak, a futóműve pedig elviselhetetlenül keménynek bizonyult, az autót gyakorlatilag vezethetetlennek bélyegezték. A csapat azonban nem hátrált meg.

A megoldást az Audi 80 GTE-ből származó, EA827 kódjelű négyhengeres blokk jelentette, amelynél a dupla karburátorokat modern Bosch K-Jetronic befecskendezőre cserélték. Az eredmény: kulturáltabb járás, alacsonyabb zajszint és nagyobb teljesítmény. A futóművön is finomítottak, az autó 15 milliméterrel közelebb került az aszfalthoz, előre pedig méretesebb féktárcsákat szereltek.

A sok csiszolgatás végül meghozta gyümölcsét: megszületett az ős-GTI. A 110 lóerős teljesítmény, a 10 másodperces 0–100-as gyorsulás és a 180 km/óra feletti végsebesség a legfürgébb Golffá tette a modellt. A külsőnél a visszafogottság dominált, de a szakértő szemek azonnal kiszúrták a lényeget: az opcionális dupla fényszórók, a hűtőmaszk piros kerete és a beltérben a golflabdát mintázó váltógomb egyértelművé tette, hogy ez nem egy mezei bevásárlókocsi.

Kezdetben úgy kalkuláltak, hogy maximum ötezer darab talál majd gazdára, de a piac alaposan rájuk cáfolt. A GTI eladásai már az első perctől kezdve az egekbe szöktek: az eredeti terveket elsöpörve, 1976 és 1983 között összesen 462 000 példány gördült le a gyártósorról. A Volkswagen sportmodellje ezzel rekordidő alatt vált igazi kultusztárggyá, miközben a nemzetközi motorsportban is sorra halmozta a sikereket.

A GTI pedig elindult az úton, ösvényt taposott a hétköznapokon is bevethető, mégis vérpezsdítő típusok előtt. Az idő, az elmúlt 50 év pedig egyre jobban igazolja a koncepciót. Míg más márkák hasonló modelljei, elérhető árú kétajtós típusai rendre elköszönnek, addig a legújabb, nyolcadik generációs GTI itt van velünk, és remélhetőleg marad is még több kerek évfordulóra.