KAM2188 – elsőre semmi különös nincs ebben a rendszámban, de az igazi benzinvérűeknek ismerős lehet, pláne akkor, ha azt is megnézzük, milyen autó kapta ezt a rendszámot: egy Toyota Celica GT-Four.

Most azt kérdezed, hogy miért is menő ez a rendszám? Máris elmondjuk, csak előtte nézd meg az alábbi képet és csekkold a rendszámot ezen is.

A K-AM 2188 jelzésű Toyota Celica a hatodik generációhoz tartozott, egészen pontosan GT-Four ST205 jelzéssel. Ez volt a Celica utolsó összkerekes, turbós GT-Four változata, amelyet a Toyota a ’90-es évek közepén használt nemzetközi raliversenyeken. Az ST205 a legismertebb és technikailag legfejlettebb Celica raliautó-generációk közé tartozik. A GT-Four változat utcai verziójából mindössze 2500 darab készült, amely a WRC-autó homologizációs feltétele volt.

Soros, kétliteres, négyhengeres turbómotorja a kilencvenes évek közepén a japán mérnöki tudás csúcspontját képviselte. A 3S-GTE egy dupla vezérműtengelyes, 16 szelepes konstrukció volt, amelyet turbófeltöltővel és nagyméretű intercoolerrel láttak el. Az utcai kivitelben piacfüggően nagyjából 239–242 lóerőt tudott, ami a korszakban kiemelkedő értéknek számított egy sorozatgyártású sportkupé esetében.

A cikkindító képen szereplő hazai Celica pedig igazán hozzáértő társaság tulajdonában van, akik nem csak az autózás világában vannak otthon, hanem fő profiljuk a klasszikus Mx és Enduro versenymotorok építése.