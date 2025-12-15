Érdekes rendszámra bukkantunk az egyik közösségi oldal csoportjában: eladásra kínálták a SEX-333 rendszámot. A pikáns hatósági jelzés ára 500 ezer forint, amiből azért már bőven lehetne venni használt autót is. Persze kinek mi a prioritás, vagy mennyire vastag a pénztárcája.

Az egyedi vagy egyéni rendszámok legálisan adhatók-vehetők itthon, de az új tulajdonosnak az átírás költségével is számolnia kell a rendszámtábla árán felül, ami ugyanannyiba fog kerülni, mint amennyit először fizettek a különleges rendszámért. Vagyis egyéninél 151 820 forint, egyedinél pedig 587 250 az összeg.

Ezt az eladó vagy beépíti az árba, vagy el kell mondania, hogy a vevőnek ez is költség lesz még a rendszám árán felül.

Emlékszel még arra, amikor bejött az új magyar rendszám, akkor mennyiért adtak egy-egy egyedi rendszámot?