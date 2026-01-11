Az elmúlt években tapasztaltakhoz képest szokatlanul télies időjárás ismeretlen delikvenseket csábított arra, hogy quaddal menjenek rá a befagyott monori Kis-tóra – derült ki Darázsi Kálmán monori polgármester Facebook-posztjából.

Darázsi azt írta, a jég nem elég vastag még ahhoz sem, hogy korcsolyázni lehessen rajta, „arra viszont teljesen alkalmatlan, hogy quaddal teszteljük a jég tűrőképességét”. Ahhoz napokig -10 Celsius-fok körüli hőmérsékletre lenne szükség, hogy kialakuljon a téli sportokhoz kellő, 10-12 centiméteres jégvastagság.

Meg is lett az eredménye a vakmerő próbálkozásnak, ugyanis beszakadt a jég a négykerekű jármű alatt.

Monor polgármestere szerint a helyi rendőrök és polgárőrök nagy erőkkel és gyorsan vonultak ki a helyszínre, hogy intézkedés alá vonják a quadosokat. Hozzátette: a monori közparkokban egyébként is tilos quaddal közlekedni.

Őrültebb próbálkozásra is volt már példa Magyarországon, igaz, sok-sok évvel ezelőtt, amikor két szlovák rendszámú Hummer alatt szakadt be a jég a Balatonon. Az akkori eset a napokban kapott nagyobb figyelmet, amikor az esetben érintett egyik Hummer felbukkant a használtautó-piacon.

