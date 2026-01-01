Lassan, de biztosan véget ér a 2025-ös év is, ennek alkalmából pedig visszatekintettünk a Vezessen azokra a nagy pillanatokra, amikor valami igazán különleges jármű bukkant fel Magyarországon. Elsőre ilyenkor a luxusautók juthatnak az ember eszébe, de nem csak itt nézelődtünk, ugyanis egészen sok rejtett kincs lapult alapból is itthon, szinte érintetlen, 20-30-40 éves járművekkel. A kört kiterjesztettük az autózás világán túlra is, ugyanis az egyik legkülönlegesebb jármű egy repülő volt.

Kezdjük is ezzel: novemberben ugyanis gyakorlatilag egy repülő palota érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A szolid repcsi a brunei szultán Boeing 747-ese volt, melynek történetét részletesebben is bemutattuk:

A Vezess-olvasók egyik kedvence volt egy másik nagy felbukkanás is. Igaz, ehhez csak Ceglédre kellett menni, a főszerepben pedig egy 15 éve mozdulatlanul álló, 42 éves Lada volt.

A mozdulatlansági rekordot illetően előrébb járt az a régi Mercedes, mely több, mint 30 évig pihent Bátaszéken, mielőtt rátalált egy veteránautókkal foglalkozó magyar cég.

Ezt a W210-es Mercedest igen sanyarú sorstól mentették meg: már méteres gaz vette körbe, így nem is látszott, milyen különleges autóról van szó. A TSZ-telep mögött szomorkodó jármű ugyanis az E-osztály 1995 júniusi hivatalos bemutatója előtt 7 hónappal készült. Ez volt a 15. legyártott W210-es, amely kimondottan a Mercedes gyár részére készült és tesztautóként funkcionálhatott másfél évig.

Természetesen a lista nem lehet teljes egy vérbeli luxuskülönlegesség nélkül. Ezt nem nagyon rejtegették, igaz, talán nem is tudták volna: a Mansory-féle Ferrari 812 GTS után az is megfordult volna, akit nem vonz az autózás. A tekinteteket azonban még inkább vonzotta a mindössze egy példányban készülő autó, hiszen egy budapesti luxusszálloda előtt parkoltak vele júliusban: