Különleges vendég érkezett Budapestre: a brunei szultán legendás magángépe, a luxusról és túlzásokról híres Boeing 747-es tette le futóműveit a Liszt Ferenc repülőtéren. Ennek a gépnek megjelenése bármely országban nagy feltűnést kelt, hiszen nem egyszerűen egy nagy utasszállítóról van szó, hanem egy olyan levegőben közlekedő palotáról, amely a világ egyik legtehetősebb uralkodójának személyes tulajdona.

Nem csoda tehát, hogy a hazai repülőgép-szpotterek már kora reggel csőre töltve várták a landolást.

Szeptemberben jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a történelem során először, a brunei szultán, Hassanal Bolkiah Magyarországra látogat. Szóval nem kizárt, hogy fent látható gép hazákba érkezése már ennek az előszele. Vagy talán már Budapesten is van a szultán? Rákerestünk, hogy lesz-e napokban nagyobb “felhajtás” a fővárosban, és kiderült, hogy a Police.hu néhány napja kiadott egy közleményt: november 17. és november 20. között delegáció miatt lezárások és forgalomkorlátozások várhatók a főváros több pontján. Véletlen lenne?

A brunei szultán magángépe

A repülő alapja egy Boeing 747-es típus, amelyet eredetileg a Lufthansa légitársaság használt, majd a szultán flottájába került. Az alapgép ára önmagában is meghaladta a 200 millió dollárt (66 milliárd forint), de ez még semmi: a szultán ugyanis teljesen átalakíttatta az utasteret, hogy királyi rezidenciát idéző belső teret alakítsanak ki benne.

Állítólag 100–150 millió dollárt költhetett még rá, így a gép teljes érték akár a 400 millió dollár is lehet. Ez átszámítva 132,6 milliárd forint.

A gépet sokan csak „repülő palotaként” emlegetik, nem véletlenül. A kabinban aranyozott díszítések futnak végig, a fürdőszobákban állítólag valódi aranyból készült mosdókagylók találhatók, a falakon különleges kristály- és fa betétek találhatók, a nappali és tárgyaló rész pedig olyan, mintha egy luxus palota egyik szárnyából emelték volna át a levegőbe.

A gépben hálószobák, saját fürdő, exkluzív étkező és konferenciaterem is helyet kapott, hiszen a szultán gyakran használja hivatalos és diplomáciai utakra.

A világ legdrágább magánrepülője Bármilyen hihetetlen, de nem a brunei szultán gépe a legdrágább. Al-Waleed bin Talal szaúdi hercegnek több luxus repülőgépe is van, köztük egy egyedi, aranyborítású Boeing 747-es, amelynek értéke becslések szerint 134 milliárd forintot is érhet. Emellett rendelkezik egy Airbus A380-as géppel is, amely liftet, hangversenytermet és törökfürdőt is tartalmaz. Ezt a gépet tartják a világ legdrágább magángépének, amelynek árát 166 milliárd forint értékűre becsülik.

Érdekesség, hogy a szultán maga is hivatásos pilóta, így nem ritka, hogy ő ül a gép pilótafülkéjében.

A mostani budapesti érkezés okáról egyelőre kevés információ látott napvilágot, de a szultán gépének landolása nagy figyelmet kapott a közösségi média felületein: ritkán látni ekkora és ilyen szintű luxust képviselő magánrepülőt Európa légikikötőiben.

