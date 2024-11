Brunei szultánja, Hassanal Bolkiah figyelemreméltó gyűjteménye már 2007-ben is elképesztő méreteket öltött, ugyanis 2788 autóból állt – azóta csak tovább bővült a kollekció, viszont pontos adatok nem, csak becslések láttak napvilágot. Ezek szerint az elmúlt 17 év alatt a 7000-et is meghaladhatta az autók száma, ami alapján nem zárható ki, hogy a világ legnagyobb gyűjteményéről van szó.

Pont emiatt a gyűjteményt még évtizedekkel ezelőtt elzárták a nagyvilág elől, ám vasárnap este két Instagram-fiók – itt és itt – rengeteg képet szivárogtatott ki róla. A fotók a 2000-es évek eleji állapotot tükrözik, és ahogy arról a Drive beszámolt, azokhoz mostanáig csak egy szűk csoport férhetett hozzá, azonban annak egyik tagja egy közelmúltbéli összezördülés után úgy döntött, nyilvánosságra hozza azokat.

A szultán 1967 óta vezeti az országot, de az autók gyűjtögetésébe Jefri Bolkiah herceg és fia vágott bele az 1990-es években. Később azonban sikkasztáson érték a herceget, ami az addigi gyűjtemény nagy részének felszámolásához vezetett – néhány autót eladtak, valószínűleg azért, hogy így fedezzék a magán- és az állami vagyonalapokban keletkezett, milliárdos nagyságrendű adósságot.

Természetesen az uralkodói flottában számos egyedi modell kapott helyet, amik kifejezetten a szultán rendelésére készültek el. Közülük az egyik legkiemelkedőbb darab a Bentley Dorminator volt, de legalább ennyire megragadja a figyelmet a Ferrari 456 GT kombi és a Bugatti EB110 SS is. A gyűjteményről egyébként egy körülbelül 1 GB-os Google Drive-mappához vezető linket is megosztottak, ám azt később törölték.

Ha még ez sem elég, akadnak olyan gyöngyszemek is, amikről már a Vezess is cikkezett, mint például az átalakított Lamborghini LM002, de Aston Martinból és Mercedesből is akad hasonló ritkaság.