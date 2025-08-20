Nem kérdés ma már nemcsak a nyugati autómárkák megőrzött autói képviselnek komoly értéket, de a keleti blokk járművei is. Az Oldtimer Automobil Kft. ismét egy izgalmas leletről számolt be.

Mint írják az első tulajdonos családjából sikerült megvásárolniuk ezt Lada 21013, azaz 1200S-t. Első tulajdonosa Dr. Mák László ceglédi ügyész volt, aki 1983. október 10-én vásárolta újonnan a Ladát KP-34-26 rendszámmal és haláig, 2010-ig használta alkalmanként.

Nemcsak az autó dokumentumai hiánytalanok, a csomagtartóban minden gyári kiegészítő és szerszám a helyén van, megvannak az eredeti 1983-as szovjet textilradiál gumijai is, sőt a gyári javítófesték is.

Nézd meg galériánkban hogyan találták az autót:

24 fotó

Az ügyész úr halála után felesége örökölte az autót, aki jogosítvány hiányában be sem tudta indítani a hófehér Ladát, majd a lány unokája örökölte meg 2022-ben. Korához képest kiváló állapotát annak köszönheti, hogy 15 éve áll mozdulatlanul a száraz fűtött garázsban.

A karosszériát 1988-ban alváz- és üregvédelemmel látták el, küszöb díszléceit levették és gondosan elcsomagolva a szekrény tetejére tették, így a gyári küszöb nem korrodált el. Sárvédői még eredetiek, senki nem lakatolta a karosszériát. Belső tere is remek állapotnak örvend. Összese 51905 kilométert futott.

Mint új tulajdonosa elmondta, a Lada alapos restokozmetikát és szervizelést fog kapni, hogy sikeresen teljesíthesse a muzeális minősítést.

Az 1977-1988 között gyártott típus motorja négyhengeres benzines, karburátorral. Lökettérfogata 1198 köbcenti, teljesítménye 60-62 lóerő, nyomatéka 87 Nm. Ezzel az üresen egy tonna alatti tömegű autó 22 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. A négyfokozatú váltóval szerelt, hátsókerék-hajtású kocsi végsebessége 140 km/óra körüli.

Egy Oldtimer minősítésű 1200-es ma hazánkban 4 millió forintnál is többet érhet, ennél többet a nagyobb motoros modellekért kérnek. A klasszikus Lada kínálat felső polcán az Ezeröcsi trónolt, amit a Vezess is kipróbált. Nézd meg az milyen: