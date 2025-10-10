Több mint harminc évig porosodott egy garázsban a fotókon látható Mercedes-Benz W110 “Fecske”, amelyre egy veteránautókkal foglalkozó cég talált rá Bátaszéken. Az 1965-ös évjáratú eminenciás egész jó állapotban van: az utastérben a kárpitozás gyári és a ritka 6 személyes kivitelű az autó.

A W110-es osztrák okmányokkal bír és gyári kulcsai is megvannak, a motor és alvázszám eredeti, így restaurálásra alkalmas állapotú, műszakija 1994-ben járt le – írja az Oldtimer Automobil Kft.

A W110 a Mercedes által 1961 és 1968 között gyártott, középkategóriás, elsősorban soros négyhengeres motorral szerelt limuzin volt. A 190c és 190Dc szedán modellek 1961 áprilisában debütáltak, leváltva a W120 és a W121 típusokat. A benzines 190c-t az 1,9 literes M121 motor hajtotta, amely az 1,8 literes M136 továbbfejlesztett változata volt, míg a dízelüzemű 190Dc a 2,0 literes OM621 motort kapta, ami a korábbi 1,8 literes OM636 utódja lett.

A W110-et 1965 júliusában frissítették: a motor lökettérfogatát 2,0 literre növelték, a benzines változat pedig egy második karburátort is kapott, ami nagyobb teljesítményt biztosított az új 200 modellnek, amely leváltotta a 190-est. A fotókon is a 200-as benzines modellt láthatjuk.

A W110 és a hathengeres W111 voltak az első Mercedes-típusok, amelyeket kiterjedt törésteszteknek vetettek alá az utasbiztonság érdekében.

