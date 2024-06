Az autót 1959-ben rendelte magyar tulajdonosa, Nagy Zsigmond németországi külszolgálata idején, aki 1960-1969-ig külföldön használta a 180B-t. 1969-ben hazaköltözött, majd az autót honosította, a Közlekedési Autófelügyet pedig CX-59-69 rendszámmal látta el. A Ponton Mercedeseket 1953–1963 között gyártotta a német vállalat kezdetben 2,2 literes 84, majd 99 lóerős, hathengeres motorral.

Vám papírjába gondosan beírták az elidegenítési tilalmat: 2 évig kizárólag az állami Autó és Alkatrészkereskedelmi Vállalatnak volt eladható.

A tulajdonost a szocialista érában sok támadás ért különleges Mercedese miatt, így úgy döntött, hogy befalaztatja garázsában az autót. 9 év garázsfogság után eladta unokaöccsének a Pontont, aki 1978-ban újra levizsgáztatta és alkalmanként nyaralásokra járt vele családjával Szabolcs megyébe. Volt mellette másik autó, így a Mercedest csak ritkán vették elő – mesélte jelenlegi tulajdonosa.

Az autót 1993-ig használták, majd 30 évig ismét álomra szenderült. A kék színű autó teljesen eredeti állapotban vészelte át a közel 65 évet, fényezése 90%-ban gyári, eredeti szövet kárpitjai újszerűek.

A volt tulajdonos lánya, sokat mesélt az autóról: ezen tanult meg vezetni, (bár jogosítványt csak rá 30 évre szerzett), emlékezett milyen különleges élmény volt, mikor édesapja a 80-as években a Pontonnal ment érte a diszkóba nyaranta, milyen jókat olvasott és aludt a hosszú út alatt az egybe pados üléseken.

„Az autót Mérinek neveztük el, ez volt az első és utolsó autónk, amelynek nevet adtunk” – mesélte boldogan.

Elmondása szerint az autó kilométeróra-állása eredeti, amely 42162 km-en áll.

Rozsdásodás elvétve található rajta, fényezése nem fakult ki, krómjai rozsdamentesek. Eredeti csontkormánya és a kezelőszervek is újszerűek, sőt a kényes Faltdach tető is szép állapotú és az elektroncsöves Becker rádió is a helyén van. A kesztyűtartóból előkerültek eredeti papírjai, valamint egykori tulajdonosának autóstáskája.

A Ponton Merci saját gyűjtemény része lesz, esetleg az autó családi hagyományát megtartva, bérelhető lesz esküvőkre vagy filmforgatásokra, állítja új tulajdonosa.