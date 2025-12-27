A karácsonyi ünnepek alatt ismételten egy ritka autóköltemény volánja mögé ülve irányította magára a figyelmet Fernando Alonso, akit Monaco utcáin videóztak le egy Mercedes-Benz CLK GTR-rel, ami – összhangban a spanyol pilóta rajtszámával – a „1414” rendszámot viseli.

Habár a kétszeres világbajnokot a mai napig a Forma–1-es mezőny legjobban kereső tagjai között jegyzik, a grandiózus autógyűjteményének egyes tagjaival csak azóta találkozhatunk, hogy kedvesével, Melissa Jimenezzel a hercegségbe költözött – írja a Car and Driver.

Fernando Alonso and Melissa Jimenez in Monaco with a Mercedes CLK GTR 😮‍💨 pic.twitter.com/E7mKsbvlo2 — Motorsport MP4 (@MotorsportMP4) December 25, 2025

A CLK GTR különlegességét az adja, hogy az egész világon csak 26 darab létezik belőle, ugyanis a Mercedes azért gyártotta le, hogy megfeleljen a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) homologizációs követelményeinek. Ez még arra az időszakra vezethető vissza, amikor a stuttgarti gyártó a tiszavirág-életű FIA GT-világbajnokságot célozta meg, de akkoriban pörgött a márka Le Mans-i projektje is.

604 lóerős teljesítménye és 775 Nm-es nyomatéka a 6,9 literes, V12-es motornak köszönhető, amit a hatfokozatú, szekvenciális manuális sebességváltó köt össze a hátsó tengellyel. Az utcai versenyautó 3,8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 320 km/óra.

Ilyen a Mercedes csúcs-szupersportautója – a képre kattintva galéria nyílik:

6 fotó

Az utcai versenyautók világában a CLK GTR egy korszak utolsó hírnöke is: tudniillik, a típus az analóg utcai szuperautók utolsó generációjához tartozott. Nem véletlen, hogy az értékét hozzávetőlegesen 10 millió euróra, azaz átszámítva csaknem 3,9 milliárd forintra becsülik. Sőt, valójában ennél is többet érhet, mint arra egy folyamatban lévő FBI-nyomozás rávilágított.

