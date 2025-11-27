Mindössze hat darab létezik az egész világon abból a Mercedes-Benzből, aminek az egyik példányát egy nagyszabású nemzetközi nyomozás keretében a Szövetségi Nyomozóiroda – vagy ahogy a többség ismeri: az FBI – lefoglalta, írja a Carscoops.

A szóban forgó Mercedes egy 2002-es évjáratú CLK GTR Roadster. Önmagában a CLK GTR is rendkívül ritkának számít, hiszen csupán 26 darabot gyártottak belőle egy, a homologizációs előírásoknak megfelelő limitált szériában. A CLK GTR-rel elsődlegesen a tiszavirág-életű FIA GT-világbajnokságot célozták meg, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy akkoriban még a stuttgartiak Le Mans-i projektje is élt és virult.

Hajtásáról egy 6,9 literes V12-es motor gondoskodik, melynek 604 lóerős teljesítményét és 775 Nm-es forgatónyomatékát egy hatfokozatú szekvenciális manuális váltó juttatta el a hátsó tengelyre. Az utcai versenyautók világában a Mercedesé egy korszak utolsó hírnöke is volt, ugyanis a CLK GTR az analóg utcai szuperautók utolsó generációjához tartozott.

Értékét 13 millió dollárra, átszámítva csaknem 4,3 milliárd forintra becsülték, az FBI pedig Ryan Weddingtől foglalta le, aki 2002-ben snowboardosként képviselte Kanada színeit a téli olimpián. Később hátat fordított a profi sportnak, olyannyira, hogy a nyomozók szerint egy globális kábítószer- és pénzmosási akcióban „tonnaszámra” csempészett kokaint az Egyesült Államokba. Az FBI legkeresettebb szökevényeinek listáján szerepel, a nyomravezetőnek 15 millió dolláros jutalmat ajánlottak fel, ami a jelenlegi árfolyamon közel 5 milliárd forintnak felel meg.

Az ügyben az előző héten értek el áttörést a nyomozók, akik több országban tíz vádlottra csaptak le, továbbá lefoglalták a Mercedest. Feltételezésük szerint a szupersportkocsi a kábítószer-üzelmekből származó, aztán tisztára mosott vagyon részét képezi. Az viszont nem derült ki, hogy a CLK GTR Roadster pontosan hogyan is kapcsolódik Weddinghez.

Amennyiben Weddinget elítélik, hivatalosan is el fogják kobozni a több milliárd forintot érő ritkaságot, és szövetségi felügyelet árverésre bocsátják, ahogyan az korábban megannyi egzotikus jármű esetében megtörtént, legyen az Ferrari, Lamborghini vagy McLaren.

