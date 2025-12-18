Egyre népszerűbb trend, hogy a hazai autókon is karácsonyi dekorációk jelennek meg az ünnepek előtt és alatt. Az agancsok és piros orrok ártatlan kiegészítőknek tűnnek, de van néhány szabály, amit be kell tartani a karácsonyi díszítésekkel kapcsolatban.

Az Autó-Motor cikke szerint az érvényben lévő jogszabályok nem csak az autó külsején, de az utasterében lévő, kívülről látható világítást is szigorúan szabályozzák, így a világító piros orr például büntetést von maga után.

A nem világító dekorációval kapcsolatban ugyanaz az elvárás, mint a karosszériára szerelt bármilyen más kiegészítőnél: esetleges gázolás esetén ne veszélyeztesse a gyalogos testi épségét. Semmilyen dekoráció nem csökkentheti a látótér méretét, nem akadályozhatják a világítás működését, azaz se az ablakok, se a lámpák fölé nem lóghatnak be a díszek.

A rendőrök jellemzően megtűrik a karácsonyi dekorációt, de ha egyéb okból megállítják az autót, annak meglétéért is büntetést szabhatnak ki, mert elméletileg minden – még az ideiglenes – átalakítás is engedélyköteles. A rendőrök mérlegelési jogkörrel rendelkeznek e téren.