A napokban több autós is lerobbant az M7-esen, miután a Balatonkeresztúr közelében lévő Shell-benzinkúton tankoltak sima 95-ös üzemanyagot (benzint). Egy szerencsétlen autós például a Redditen kért tanácsot, hogy mi a teendő ebben az esetben, de állítólag több autós is azonnal megkereste az olajtársaságot, mert kiderült, benzin helyett víz került az autóikba.

Lássuk, mi történik, ha vizet tankolunk benzin helyett:

Azt ugyebár mindenki tudja, hogy a benzin rendkívül gyúlékony folyadék, amely akkor adja a motor hajtóerejét, ha ég. Ezzel ellentétben a víz nem éghető, így nem tudja beindítani a robbanást a hengerben. Egyrészt ezért nem indul be a motor, másrészt pedig a nyomásérzékelő is letilthatja a motor működését. A víznek nincs kenő hatása, így a szivattyúk, injektorok, valamint a teljes üzemanyagrendszer károsodhat a víztől. Hosszú távú problémát pedig a víz miatti oxidáció jelent: a szivattyú lapátjai, a befecskendező belső elemei, a nagy nyomású rendszer mechanikus elemei oxidálódnak.

A megoldás ilyen esetben, hogy minél hamarabb le kell szívni az üzemanyagrendszerből a vizet (ezt bízzuk szakemberre), aztán újra feltölteni benzinnel, és ha minden jól megy, a motor újra be fog indulni. Az oxidáció miatti alkatrészcsere akár több százezer forintos tétel is lehet.

Hogyan kerülhet még víz a motorba?

Ha mély vízbe hajtunk – például egy masszív esőzés után – és a levegőszűrőn keresztül vizet szívhat a motor, az nem tud elégni a hengerekben, és a levegővel ellentétben a dugattyú sem tudja összenyomni. Ennek következtében pedig a megrekedő mozgási energiáktól görbülhet, eltörhet a hajtókar, amely akár a motorblokk oldalát is kiütheti. Ennek a javítása már drága mulatság lesz…

A Shell egyébként reagált a fiaskóra: az autósok bejelentése után az adott kúton azonnal lezárták az FS95-ös kútfejeket és kivizsgálják az esetet. Addig is az autósok a prémiumbenzinből tankolhattak kedvezményes áron, és akik pórul jártak, kompenzációban részesülnek, amint a belső vizsgálat lezárult – ígérik.