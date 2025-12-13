Újonnan vásárolt magának egy Ford Mustang GT-t egy kaliforniai férfi, azonban a közös út rövidebb ideig tartott, mint bárki gondolná. Szerencsére nincs szó arról, hogy már az első métereken összetörte volna, de nem bánt vele kesztyűs kézzel: 229 km/órás sebességgel húzott el egy járőrkocsi mellett, így a helyi autópálya-rendőrök azonnal lecsaptak rá – írja a Carscoops.

A hetedik generációs Ford Mustang GT tipikusan egy olyan autó, amivel könnyű átesni a ló túloldalára. Az 5,0 literes V8-as Coyote erőforrásban 446 lóerő lakozik, mellé 540 Nm-es nyomaték párosul. Álló helyzetből 5,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebessége pedig 250 km/óra.

Az egyenruhások szerint nemcsak mellettük, hanem más autók mellett is hasonló sebeséggel robogott el, mielőtt a traffipax bemérte volna. Az alig egy órával korábban vásárolt Mustangot azonnal lefoglalták. Az eset kapcsán a hatóságok kiemelték: az ilyen felelőtlen sofőrök komoly veszélyt jelentenek a többi közlekedőre, ezért „mindent megtesznek” annak érdekében, hogy eltűnjenek az utakról.

