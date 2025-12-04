Csak kevés olyan ikonikus sportautó létezik, mint a 2005-ös Ford GT, főleg akkor, ha olyan híresség birtokolta, mint a néhai Paul Walker. A megszállott autórajnogó 2013-ban vesztette életét egy balesetben.

Walkernek számos autója került már kalapács alá halála óta, most pedig itt egy újabb példány:

a különösen megkímélt állapotban lévő autó mindössze 6000 kilométert futott és 627 000 dollárt (200 millió forint) adott érte valaki egy online árverésen, december 04-én.

Ritka kivitel

A Camilo Pardo által tervezett Ford GT a ’60-as évek Le Mans-győztes GT40-es versenygépek előtti tisztelgés. Ez a konkrét darab pedig különösen ritka: a GT-ből mindössze 14 példány készült Mark IV Red színben, versenycsíkok nélkül.

A karosszéria alumínium elemekből épül fel extrudált alumínium vázra. A sportautó 19 és 20 colos ADV.1 könnyűfém felniket kapott, Michelin Pilot Sport Cup 2 abroncsokkal. A fékekről Brembo rendszer gondoskodik, elöl 14, hátul 13,2 colos, perforált és hűtött tárcsákkal, valamint a karosszéria színéhez passzoló, piros nyergekkel. A stabilitást Penske lengéscsillapítók javítják.

13 fotó

Versenyautós hangulat a kabinban

Az utastérben fekete bőr, és Sparco által tervezett, karbonhéjas, kézzel állítható ülések várják a vezetőt és utasát. A középkonzolon egy MacIntosh CD-lejátszós fejegység kapott helyet, ami szintén ritkaság.

A GT40-es örökség a műszerekben is visszaköszön: középen a nagy fordulatszámmérő, mellette 220 mérföld/óráig (345 km/óra) skálázott sebességmérő kapott helyet, valamint külön kijelzők az olajnyomásnak, hűtőfolyadék-hőmérsékletnek, feszültségnek, turbónyomásnak és üzemanyagszintnek.

550 lóerő

A középre szerelt, kompresszoros 5,4 literes V8-as motor gyárilag 550 lóerőt és 648 Nm nyomatékot tudott, de Paul Walker autója picit meg volt piszkálva, ezért ennél biztosan valamivel nagyobb a teljesítménye. Az alábbi módosításokat kapta a ritka GT:

Accufab fojtószelep

Utólagos ECU-tuning

Utólagos kipufogórendszer

Krómozott Lysholm kompresszor

Az autót árverésre bocsátó cég szerint a közelmúltban (2025 novemberében) több új alkatrész is került az autóba: új légtömegmérő, akkumulátor, üzemanyagszűrő, gyújtógyertyák és friss olaj. Szóval mondhatni átesett egy kötelező szervizen.