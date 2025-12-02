Nem kis feltűnést keltett a napokat Tom Cruise, akit az egyesült államokbeli Beverly Hills utcáin egy olyan legendás ikon volánja mögött szúrtak ki, mint a Ford GT40. A típus igazán a Ford 1960-as évekbeli Le Mans-i sikereiről maradt emlékezetes, lévén, hogy az amerikai gyártó 1966 és 1969 között zsinórban négy alkalommal nyerte meg a legendás 24 órás versenyt.

A GT40 ráadásul kifejezetten egyedi példánynak, amiről a történelmi, piros és fekete csíkokkal tarkított fehér festése, valamint a 3-as rajtszám árulkodik, pedig a közúti változata egyébként is ritka, mindössze 105 példány készült belőle. Az értékét több mint 4 millió dollárra, átszámítva 1,3 milliárd forintra becsülik.

Cruise nem hétköznapi krúzolását [elnézést a borzasztó szóviccért – a szerk.] az Autoblog.it vette észre, a róla készült videó pedig itt látható:

Még évtizedek távlatában is emlegetik azt a rivalizálását, ami a Ferrari és a Ford között bontakozott ki Le Mans-ban, a történetet meg is filmesítették. A slusszpoén az, hogy sokáig úgy tűnt, a háromszoros Golden Globe-díjas színész is szerepelni fog Az aszfalt királyai (Ford v Ferrari) című alkotásban. A Brad Pitt-tel közös szereplés, mint azt az utóbbi az F1 idén nyári bemutatója után elárulta, végül úgy hiúsult meg, hogy Cruise már nem igazán lelkesedett a szerepért azután, hogy kiderült, nem kell olyan sokat vezetnie a filmben.

